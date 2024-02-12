مستشار الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة يعيش مذبحة ينفذها الاحتلال منذ 4 أشهر.. فيديو

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن قطاع غرة يعيش منذ 4 أشهر مجزرة مفتوحة ينفذها الاحتلال الاسرائيلي.

أضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية"اكسترا نيوز"،: "الاحتلال ضرب بعرض الحائط كل النداءات الدولية التى تدعو لوقف إطلاق النار ووقف العدوان".

أشار الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، : "منذ بداية العدوان وحتى الآن إسرائيل قتلت أكثر من 30 ألف إنسان وأصابة أكثر من 100 ألف شخص وهدمت أكثر من 70% من المساكن والمؤسسات والمنشآت في قطاع غزة".

