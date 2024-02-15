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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أحدث سعر لـ Iphone 13 mini في السعودية

يفضل محبو آيفون القدامى سياسة التصميم السابقة التي كانت تعتمد على الحجم الصغير بميزات كبيرة، لذلك اذا كنت تريد الحصول على أخر آيفون صغير الحجم سيكون جوال iphone 13 mini

وصل سعر جوال iphone 13 mini في السعودية لسعة 128 جيجابايت بسعر 2499 ريالاً سعودياً.

جاء جوال iphone 13 mini بشاشة قياس 5.4 بوصة من نوع  Super Retina XDR OLED، بتقنية عرض HDR10 و Dolby Vision، محمية بطبقة سيراميك قوية لتحميل الصدمات والخدوش، كما أنه مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

 

iphone 13 mini

يعمل جوال iphone 13 mini معالجاً من نوع A15، كما يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات و 128 و 256 و 512 جيجابايت، مع حواف معدنية وواجهتين من الزجاج المقوي.

لمحبي التصوير يمتلك جوال iphone 13 mini كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات قوية للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

يأتى جوال iphone 13 mini بنظام تشغيل ios 16 الجديد ويتيح خدمة "آبل" للدفع، ويدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، و يو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC.

يقدم جوال iphone 13 mini بطارية سعة 2438 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 20 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.

يمكنك اقتناء جوال iphone 13 mini فى 6 ألوان هى الأسود، الأخضر الغامق، الأحمر، الوردي، الأزرق، والأبيض.

آيفون iPhone iPhone 13 mini جوال السعودية

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