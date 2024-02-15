عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X1 موديل 2024  في مصر

BMW X1 موديل 2024
BMW X1 موديل 2024

تقدم العلامة التجارية الالمانية الشهيرة BMW بباقة من أقوي السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أشهرها سيارة BMW X1 موديل 2024.

BMW X1 موديل 2024

أسعار السيارة BMW X1 موديل 2024

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,500,000 جنيه     

 

BMW X1 موديل 2024

تصميم السيارة BMW X1 موديل 2024

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2024 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

 

توفر السيارة BMW X1 موديل 2024 بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.

BMW X1 موديل 2024

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2024

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 

وتستغرق السيارة BMW X1 موديل 2024 نحو  9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 

BMW BMW X1 BMW X1 موديل 2024 X LINE

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة رسميًا| الأرصاد تحذر بسبب ذروة التقلبات الجوية الساعات المقبلة

600 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بتراجع مفاجئ.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات والأرصاد تحذر| ماذا يخبئ طقس الغد؟

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

أسباب نارية لخروج مهاجم البنك الأهلي من حسابات الزمالك

اخبار مصر| القاهرة وأنقرة تفتحان صفحة جديدة.. تعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظات

تطور في أسعار الذهب اليوم .. اعرف عيار 21 بكام

موضوعات متعلقة

سعر نيسان سنترا الجديدة في السوق المصري

سعر نيسان صني موديل 2024 في مصر

سعر سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر

سعر تويوتا برادو الجديدة في السعودية

تسلا تحقق 1.79 مليار دولار في عام 2023

زيادة في أسعار لكزس UX Hybrid بفضل قوتها الإضافية

مواصفات مميزة.. أشهر 5 سيارات خارقة في العالم

لفترة محدودة .. BMW X3 بخصم 70%

ترشيحاتنا

مصر ترسل مساعدات إغاثية عاجلة إلى كينيا

الفصل الأخير انتهي ..مدير بنك داخل القفص بعد ضرب طبيب مستشفى المطرية| القصة الكاملة

الذهب يستقر عالميا قرب أدنى مستوياته في شهرين

الميرغني: رمضان صبحي يحتاج للزمالك.. ومحمد صلاح يركز على مستقبله فقط

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان يسرا في أحدث جلسة تصوير يثير الجدل....هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالتها

حكمة صيام شهر شعبان.. منحة من الله وهبة للأمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف يتغلب الأهلي على أزمة حراسة المرمى والوسط أفريقيا؟..وهذا النجم مفاجأة كولر

رحاب الجمل: كرارة باشا مصر وريهام حجاج بريئة.. زوجي وابني يقدران عملي

في عيد ميلادها الـ 42.. ملابس أثارت الجدل لـ نسرين طافش

بسبب تحذيرات هيئة الأرصاد|تقلبات جوية وأمطار رعدية.. وتعطيل الدراسة في هذه المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لطريقة القبض على تاجرة مخدرات في بيرو

مقطع فيديو يثير الجدل لطهي البيتزا في الفضاء| ما القصة؟

بدون ألفاظ.. تفاصيل مشاجرة ابن محمد الحلو في الأوبرا بسبب حفل الحجار

لعن الله الراشي والمرتشي.. موقف غريب لـ عبدالله مشرف في صلاة الجمعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ