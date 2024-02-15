سعر BMW X1 موديل 2024  في مصر

تقدم العلامة التجارية الالمانية الشهيرة BMW بباقة من أقوي السيارات الجديدة في السوق المصري، ومن أشهرها سيارة BMW X1 موديل 2024.

BMW X1 موديل 2024

أسعار السيارة BMW X1 موديل 2024

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى X LINE بقيمة قدرها 2,250,000 جنيه

BMW X1 موديل 2024 الفئة الأولى M SPORT بقيمة قدرها 2,500,000 جنيه

BMW X1 موديل 2024

تصميم السيارة BMW X1 موديل 2024

جاءت سيارة BMW X1 موديل 2024 من الخارج بتصميم أكثر جراءة، مزود بشبك أمامي مربع وكبير يزين الواجهة الأمامية بالكامل، وتصاميم جانبية مستوحاة من X3 و X5، وجناح خلفي على السقف، وأقواس عجلات بارزة في الخلف بشكل خاص، ووضحت BMW أن مساحة تحريك الأكتاف ازدادت في الداخلية.

توفر السيارة BMW X1 موديل 2024 بجنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.

BMW X1 موديل 2024

مواصفات السيارة BMW X1 موديل 2024

تضم السيارة BMW X1 موديل 2024 محرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

وتستغرق السيارة BMW X1 موديل 2024 نحو 9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.