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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد توقعه عودتهما.. قارئ الفنجان آلان مصطفى: اعتزال شيرين عبد الوهاب الفن وانفصالها مجددا عن حسام حبيب

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

يتوقع قارئ الفنجان السوري الشهير آلان مصطفى انفصال حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب مرة أخرى بعد عودتهما خلال الأيام الماضية.

كما فجر مفاجأة، وأكد أن شيرين عبد الوهاب ستعلن خلال الأيام القادمة اعتزالها مجال الفن نهائيا؛ لثير ضجة كبيرة كعادتها.

قارئ الفنجان آلان مصطفى: تامر حسني سيعتزل الفن

وأكد أن المطرب المصري تامر حسني سيعلن اعتزاله أيضا خلال الفترة القادمة.

يذكر أن آلان مصطفى  توقع منذ فترة عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب، وتم تداول الخبر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلال تلك الأيام بدأت بوادر رجوع الثنائي الأشهر للوسط الفني الظهور دون تأكيد من الطرفين.

آلان مصطفى ولد في سوريا عام 1986، ودرس علم الطاقة في عدد من الدول الأوروبية و قراءة رموز فنجان القهوة، وأصبح اسما معروفا  بين كبار الفنانين والإعلاميين منهم سامر المصري ، مرام العلي، صفاء سلطان ، لمى شريف ، وائل جسار ، رجا نصر الدين.

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