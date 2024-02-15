دعاء عند نزول المطر للرزق.. مستجاب لقضاء الحوائج

دعاء عند نزول المطر للرزق، يعد المطر رزق من الله لعباده، وذكر المطر في القرآن الكريم في أكثر من موضع إما خير أو شر، ففيه الأمرين وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عددًا من الأدعية التي نقولها عند نزول المطر، كما أنه أثناء نزول المطر فإن الدعاء مستجاب.

وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف عن جزء من جسده عند نزول المطر ولما سألوه الصحابة عن سبب هذا الفعل فقال إن المطر الذي يسقط حديث عهد بربه صدر أخذ إذن الهي بالسقوط من قبل المولى عز وجل فانهمر على الأرض بعد أن كان بخارا وسحابا فبإذن الله تحول لماء وأمر ربنا عز وجل له بالسقوط فسقط ، ومن هنا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبارك بنزول المطر ويدعو ربه ويقول اللهم صيبا نافعا.. دعاء عند نزول المطر للرزق في السطور التالية.

دعاء عند نزول المطر للرزق اللهم صيبًا نافعًا . رواه البخاري ، وجاء عن عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : " اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا ".- رواه البخاري.

وتعد ماء المطر طاردة للشياطين قوله تعالى : ﴿وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الأَقْدَامَ﴾ الأنفال: 11 ولاشك أن المس والسحر والعين هي من رجز الشيطان والمطر علاج نافع له والمطر من أسباب رحمة الله للعباد التي هي سبب من أسباب الشفاء ومن المرضى من شفاه الله من مجرد نزول المطر على جسده، ويفضل التعرض للمطر ، فيصيب شيئا من بدن الإنسان لما ثبت عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أنه قال : " أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَطَرٌ ، قَالَ : فَحَسَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَهُ ، حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا ؟ قَالَ : ( لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى ) " . رواه مسلم

- ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم لا سهل إلا جعلته سهلاً و إنك تجعل الحزن إن شئت سهلاً .

- اللهم لا تردنا خائبين و آتنا أفضل ما يؤتى عبادك الصالحين ، اللهم ولا تصرفنا عن بحر جودك خائبين ولا خاسرين ، ولا صالين ولا مضلين ، و اغفر لنا يوم الدين يا أجود الأجودين يا الله .

- اللهم ارزقنا عند الموت شهادة و قبل الموت توبة ، و بعد الموت دخول الجنة ، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أحينا في الدنيا مؤمنين طائعين لك ، و توفنا مسلمين تائبين يا الله .

ويستحب للمسلم أن يقول اللهم يا مسهل الشديد و يا ملين الحديد و يا منجز الوعيد ، و يا من هو كل يوم في أمر جديد ، اخرجني من حلق الضيق إلى وسع كبير ، اللهم بك أدفع ما لا أطيق ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

رب لا تحجب دعوتي ولا ترد مسألتي ولا تدعني بحسرتي يا الله ، ولا تكلني إلى حولي و قوتي ، و ارحم عجزي فقد ضاق صدري ، وتاه فكري و تحيرت في أمري يا أرحم الراحمين ، و أنت الأعلم سبجانك بسري و جهري ، و المالك لنفعي و ضري ، و القادر بقدرتك على تفريج أمري و تيسير عسري.



دعاء عند نزول المطر مستجاب

دعاء عند نزول المطر مستجاب ، ذكر الكثير من العلماء أن الدعاء وقت نزول المطر مستجاب لذا يستحب لكل مسلم أن يحرص في هذا الوقت على الدعاء بما يريد، و الدعاء الذي أوصانا به النبي صلى الله عليه وسلم هو اللهم صيبًا نافعًا لكن بعدها يدعوا المسلم بما يشاء من أدعية.

وفي هذا السياق اخترنا عددا من الأدعية التي تقال عند نزول المطر اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربّ اجعلني من عبادك المخلصين، ووالدي والمسلمين والمسلمات، ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين

اللهم اكفني ما أهمني، وما لا أهتم له، اللهم زودني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير أينما توجهت .

- اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح اللهم بشرنا بما يسرنا، وكف عنا ما يضرنا، وابعد عنا كل شيء يؤذينا اللهم اكتب لنا من خيرك مالا يخطر ببالنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك يا إله العالمين .

-اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.

دعاء الرعد والبرق القوي

دعاء الرعد والبرق القوي البرق دائماً ينتج الرعد وبدون البرق لا يوجد رعد ويمكن للرعد إنتاج أصوات مختلفة مع ظهور أشعة البرق، كما أن صوت الرعد صاخب وطويل يشعرك كأن صدع كبير حدث في السماء.

وكان عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: "سبحان الذي يُسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته". إسناد صحيح

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الرعد ملك من الملائكة موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب والصوت الذي يسمع منه زجره السحاب إذا زجره حتى ينتهي إلى حيث أمره" أخرجه الإمام أحمد والترمذي بعدها.

زكان إذا اشتد المطر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : " اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ" .رواه البخاري

- لا إله إلا الله، الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين .

- اللهم إنّي أسألك أن تقضي لي جميع حوائجي، وأن تُيسّر لي عملًا جيّدًا، وأن تُعينني على طاعتك، وتوفّقني لمرضاتك وتقواك اللهم أنت ربّي اكتب لي التوفيق والسداد، وأرشدني لما يصلحني، ويسّر لي عملًا ينفعني ويكون مصدر رزقي وسبيلًا لخدمة المسلمين وإعمار الأرض.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقربه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه يا أرحم الراحمين.

