جوزيه جوميز يبدي إعجابه بنجم الزمالك خلال التدريبات

كشف الناقد الرياضي عمرو الدرديري إعجاب جوزيه_جوميز بنجم الفريق ناصر ماهر خلال التدريبات عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب عمرو الدرديري : جوزيه_جوميز أبدى اعجابه ب ناصر_ماهر و اربعة من الجدد.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران أمس الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على قيادة هذه الفقرة، والتي تضمنت خوض تدريب بدنية متنوعة لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل من الناحية البدنية للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.