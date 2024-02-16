بركات: إجراء تغييرات بمنتخب مصر بعد الأداء في بطولة إفريقيا ضروري

أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أنه كان يجب إجراء تغييرات في الجهاز الفني للفراعنة بعد المستوى الذي ظهر به الفريق في بطولة كأس إفريقيا.

وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كان يجب حدوث تغيير في المنتخب بعد المستوى الذي ظهر به في بطولة كأس إفريقيا".

وأضاف: "المردود قبل كأس إفريقيا لمنتخب مصر كان ينبئ بالوصول لأبعد من ذلك في بطولة كأس إفريقيا، لكن الفريق خرج من البطولة في الدور ثمن النهائي".

وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الشارع المصري كان يريد تعيين حسام حسن مدربًا لمنتخب، وهو صاحب إنجازات كبيرة، واتحاد الكرة قام بالتعاقد معه لتحقيق الطموحات".