أسعار جوالات Galaxy S23 Plus في السعودية

تتيح الجوالات ذات الشاشات العملاقة تجربة مشاهدة مميزة، وفي حالة كانت تحمل مواصفات قوية ستكون خياراً ناجحاً في الاستخدامات اليومية بشكل أكبر، ومن بين أبرز إصدارات سامسونج في هذه الفئة جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G.

ويبلغ سعر جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G فى السعودية سعة 128 جيجابايت 2449 ريالاً سعودياً.

ويعمل جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus+، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Samsung Galaxy S22 Plus 5G

ويأتى جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

ويقدم جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 128و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS 3.1 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

ويوفر جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الإهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S22 Plus 5G

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

ويطرح جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G بطارية قوية سعة 4500 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارىء لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

وتستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S22 Plus 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الأبيض، بورجوندي، الأخضر، الجرافيتي، الأحمر، الأزرق السماوي، البنفسجي.