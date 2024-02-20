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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجدد سعر لـ Galaxy S23 Plus الإمارات

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 Plus 5G

تتيح لك سامسونج من خلال سلسلة Galaxy S23 أكثر من خيار بناسب الأذواق المختلفة، ولعل جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G يعد من أكثر الإصدارات مبيعاً بسبب قيمته مقابل سعره.

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G فى الإمارات لسعة 256 جيجابايت 2599 درهم إماراتي، وسعة 512 جيجابايت مقابل 2848 درهما.

يعمل جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بإطار معدني من الفولاذ مع واجهتين من الزجاج المقوي، حيث الشاشة قياس 6.6 بوصة من نوع Foldable Dynamic AMOLED 2X، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus 2، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية، بدقة عرض HDR10+، وميزة Always-on display، ونوتش فى أعلى منتصفها لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

 

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يأتى جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5.1، من خلال معالج Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 740.

يقدم جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين داخلية 256 و512 جيجابايت، وهي من نوع UFS 4.0 الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، بدون إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يوفر جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G كاميرا خلفية ثلاثية قوية، الرئيسية بدقة 50 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/1.8 وميزة مانع الاهتزاز، والثانية للتقريب دقة 10 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، والثالثة ultrawide دقة 12 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2،  وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 8K و 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

أما الكاميرا الأخري لجوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم بالثانية الواحدة.

Samsung Galaxy S23 Plus 5G

يطرح جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G بطارية قوية سعة 4700 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، و15 وات للشحن اللاسلكي، و4.5 وات للشحن اللاسلكي العكسي، مع قارئ لبصمات الأصابع أسفل الشاشة نفسها، بجانب مقاومته للماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، حتى عمق 1.5 متر فى الماء العذب لمدة 30 دقيقة، مع بلوتوث 5.2، واتصال NFC اللاسلكي، وSamsung Pay، ومساعد سامسونج الشهير.

تستطيع اقتناء جوال Samsung Galaxy S23 Plus 5G في 8 ألوان هي أسود الفانتوم، الكريمي، الأخضر، الجرافيتي، اللافندر، و الـ Lime.

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