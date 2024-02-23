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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك الفئة المتوسطة من سامسونج.. سعره مفاجأة

Galaxy A53 5G
Galaxy A53 5G

تنفرد علامة سامسونج الكورية الجنوبية بالإصدارات المميزة في الفئة المتوسطة عالية المواصفت، مثل هاتفGalaxy A53 5G.

وفقاً لموقع “فون آرينا” التقنى، يأتي هاتف Galaxy A53 5G بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع Super AMOLED، بدقة عرض HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، ونوتش فى أعلى منتصف الشاشة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

يعطيك هاتف Galaxy A53 5G معالجاً من نوع Exynos 1280 ثمانى النواة بمعمارية بناء 5 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين سعة 128 و 256 جيجابايت.

Galaxy A53 5G

يقدم هاتف Galaxy A53 5G واجهة المستخدم One UI 5.1 الخاصة بسامسونج على نظام نشغيل Android 13، مع قارىء لبصمة الإصبع أسفل الشاشة مباشرة.

يطرح Galaxy A53 5G كاميرا خلفية رباعية، الأساسية بدقة 64 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.8، والثانية ultrawide بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، بينما والثالثة (macro) بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والرابعة (depth) بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، والأمامية بدقة 32 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفى.

Galaxy A53 5G

جاء هاتف Galaxy A53 5G ببطارية سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، بكابل من نوع  USB Type-C. 

سعر Galaxy A53 5G

تستطيع اقتناء هاتف Galaxy A53 5G باللون الأسود مقابل سعر 14999 جنيهاً مصرياً.

سامسونج Galaxy Galaxy A53 5G Android Android 13

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