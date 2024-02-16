عاجل
الطب البيطري بسوهاج يشن حملات على الأسواق ويضبط لحوما فاسدة عادات غريبة..مش حتصدق بيعملوا ايه فى العريس ليلة الدخلة بالأقصر |شاهد نشرة الفن: وفاء عامر بتخاف من الحسد وشيرين عبد الوهاب على مسرح الأوبرا الأحد المقبل أخبار التعليم|آخر موعد للتقدم للمنح التنافسية المقدمة من جمهورية التشيك...أكاديمية البحث العلمى تعلن عن ورشة عمل عن الميتافيرس أخبار التوك شو.. مصطفى بكري: الرئيس رفض مئات المليارات مقابل تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية.. الرئيس البرازيلي: سنعمل على تقديم المساعدات للأونروا ووقف إطلاق النار بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

انطلاق النسخة 77 من حفل توزيع جوائز البافتا.. الأحد

جوائز البافتا
جوائز البافتا

ينطلق حفل توزيع جوائز البافتا في نسخته الـ 77 الساعة التاسعة مساء الأحد المقبل، متأخر ساعتين عن موعده الأصلي في لندن، بعدما تصدر فيلم Oppenheimer  قوائم الترشيحات، ونال 13 ترشيحا من بينها أفضل عمل ومخرج وممثل.

 

تقيم الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتليفزيون، الحفل السنوي لتوزيع جوائز البافتا BAFTA  بعد حوالي شهر من إعلان قوائم الترشيحات، ومنها قائمة أفضل عمل التي غاب عنها فيلم باربي الأكثر تحقيقا للإيرادات خلال 2023 في حدث غريب من نوعه، ونال 5 ترشيحات فقط. 

 

ينافس أيضا فيلم Poor Things للمخرج يورجوس لانثيموس مع 11 ترشيحًا ضمن قوائم البافتا، ونال فيلم Killers of the Flower Moon للمخرج مارتن سكورسيزي، وThe Zone of Interest للمخرج جوناثان جليزر، 9 ترشيحات لكل منها.

 

 

سيستضيف حفل البافتا هذا العام، الممثل الاسكتلندي الشهير ديفيد تينانت وسيتم بثه في جميع أنحاء العالم عبر قناة BBC One وخدمة البث iPlayer الخاصة بها.

 

ديفيد تينانت، مقدم حفل البافتا هو ممثل اسكتلندي مشهور بأدواره في أفلام مثل Doctor Who وInsider Man وHarry Potter and the Goblet of Fire، حيث لعب دور الشاب بارتي كراوتش جونيور.

 

 صنع أيضًا اسمًا لنفسه على الساحة المسرحية في المملكة المتحدة من خلال العروض المشهورة منها هاملت، ريتشارد الثاني، والكثير من اللغط حول لا شيء.

 

البافتا Harry Potter Oppenheimer Killers of the Flower Moon BBC

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليارات الدولارات تدخل خزينة الدولة|مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه رسمياً الآن

شهادات بعائد 30%| مفاجأة من البنوك تهدد بتراجع أسعار الذهب.. تفاصيل

مباحث الآداب كلمة السر.. القبض على سوزي صاحبة تريند "الشارع اللي وراه"

1000 جنيه| الذهب يُخالف التوقعات بحركة جديدة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تحذير عاجل لسكان 7 محافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام شباب بلوزداد

هاني حتحوت ردا على تصريحات ناصر ماهر بشأن الأهلي: أنت مش أسطورة

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

موضوعات متعلقة

فيلم حديقة الحيوان يفوز بتنويه خاص في مهرجان بغداد السينمائي

أحمد فهمي ضيف جيهان عبد الله في “نجوم إف إم"| غدا

دنيا عبد العزيز تستأنف تصوير مسلسل "المداح".. غدا

مواعيد عرض فيلم “متل قصص الحب” الأول في مهرجان برلين

ينطلق الخميس.. تفاصيل النسخة 74 من مهرجان برلين السينمائي

يحيى الفخراني صانع محتوى.. ملاحظات على برومو مسلسل " عتبات البهجة" رمضان 2024|فيديو

يحيى الفخراني وصلاح عبد الله..أجواء مبهجة في كواليس تصوير عتبات البهجة| صور

أبو يطرح أغنية “كدابين” بمناسبة عيد الحب| فيديو

ترشيحاتنا

جرائم داخل عيادة الحرام.. اعترافات جريئة لشريكة طبيب الإجهاض بالجيزة

دعاء أول جمعة من شهر شعبان.. احرص على آخر ساعة

عقوبة الذبح خارج السلخانة .. تعرف عليها

أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 16-12-2024

أمريكا والصين يتحدان لتدمير العالم بـ الفيروسات .. ما القصة؟

مقتل جندي إسرائيلي في غزة وارتفاع العدد إلى 234 منذ الهجوم البري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة الجمعة .. طريقة عمل طاجن الفول فى الفرن

ضيق وقصير.. صبا الرافعي تثير الجدل بهذه الإطلالة

فستان جنات يثير الجدل بالسوشيال ميديا

طبيبة تحذر من غش البن بالأسواق

فيديو

في عيد الحب.. قصة ضابط تنكر في زيّ دمية للقبض على تاجرة مخدرات

الحب 4 كيلو لحمة وفرختين.. ماذا قالت رحاب الجمل عن الاحتفال بعيد الحب؟

منخفض جوي .. تفاصيل حالة طقس اليوم | فيديو

ماذا دار بين الرئيس السيسي وأردوغان؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ