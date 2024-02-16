قوات إسرائيلية تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

أفادت "وكالة الأنباء الفلسطينية" بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدناً في الضفة الغربية المحتلة، صباح الجمعة، حيث نفذت حملات مداهمات واعتقالات.



وذكرت الوكالة أن قوة إسرائيلية اقتحمت منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية، حيث نصبت حواجز عسكرية وانتشرت في محيط منازل المواطنين وداهمت عدداً منها.

وشهدت بلدة سيلة الظهر جنوب جنين، سلسلة اعتقالات لشبان بعد اقتحام البلدة من مدخلها الجنوبي.

وفي قلقيلية، قالت الوكالة أيضاً إن قوة إسرائيلية نفذت عملية اقتحام، فجر الجمعة.