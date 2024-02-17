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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جنرال موتورز ترغب في إنتاج السيارات الكهربائية فقط بحلول عام 2035

صدى البلد

يتعين على جنرال موتورز هذا العام أن تثبت قدرتها على زيادة إنتاج مجموعة سياراتها الكهربائية المعتمدة على منصة Ultium، والتي تشمل سيارات جديدة مثل Cadillac Lyriq، وChevrolet Equinox EV، وGMC Hummer EV.

يعتبر هذا ما قالته ماري بارا، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات الأمريكية العملاقة، أمس، خلال مؤتمر المستثمرين التابع لشركة Wolfe Research، نقلاً عن أوتوموتيف نيوز. لكن الدفع نحو المزيد من السيارات الكهربائية قد يعوقه ما يريده العملاء وهو نهج سمعناه من تويوتا من قبل، وهو بمثابة سيف ذو حدين.

 

بعد عام 2023 المخيب للآمال من حيث حجم الإنتاج على جبهة السيارات الكهربائية، صرح رئيس جنرال موتورز قائلاً إن عام 2024 هو "عام التنفيذ" لشركة صناعة السيارات التي تتخذ من ديترويد مقراً لها. يتعين على مبتكر سيارة Chevy Bolt EV المتوقفة وسيارة Cadillac Celestiq الفاخرة أن يبذل كل ما في وسعه لرفع أرقام التسليم هذه وخفض أسعار السيارات.

وقالت بارا في مؤتمر الأمس: "علينا أن نثبت أننا قادرون على بناء منتجات تعتمد على Ultium وأن السوق يريدها، ويمكننا تحقيق أهدافنا الربحية". لكن ما قالته بعد ذلك هو ما لفت انتباهنا. وأضافت الرئيسة التنفيذية: "على الرغم من أننا قلنا بحلول عام 2035، فإن مجموعتنا من المركبات الخفيفة ستكون بالكامل من السيارات الكهربائية، إلا أننا سنسترشد بالمستهلك".

يبدو هذا مشابهًا إلى حد كبير لما قاله رئيس مبيعات تويوتا أمريكا الشمالية، جاك هوليس، في بداية شهر فبراير. قال هوليس: "لا يخبرنا وكلاؤنا أن العميل يريد السيارات الكهربائية أكثر من السيارات الأخرى". "إنهم يخبروننا أنهم يريدون المركبات الكهربائية كخيار. إنهم يريدون المكونات الهجينة كخيار. إنهم يريدون الهيدروجين كخيار. وأضاف نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة صناعة السيارات اليابانية: "في الواقع، يرغبون في الحصول على محركات تعمل بالبنزين (كخيار)، ولكن لديهم أيضًا وقود أنظف احتراقًا".

كانت تويوتا مترددة في اعتماد نهج شامل للسيارات الكهربائية وبدلاً من ذلك ركزت على ما تسميه النهج متعدد الجوانب، مما يعني أنها ستستمر في استخدام السيارات الهجينة، والسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، والسيارات التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين، كما بالإضافة إلى تطوير مجموعة من المركبات الكهربائية من الجيل التالي.

ومع تباطؤ النمو في قطاع السيارات الكهربائية بالكامل في الأشهر الأخيرة، يبدو أن هذا النهج يفيد تويوتا - حتى أن صانع السيارات يستخدم المبالغ النقدية الهائلة من المبيعات الهجينة لتمويل السيارات الكهربائية المستقبلية. وهذه الحقيقة هي التي قد تدق الجرس بين المديرين التنفيذيين في جنرال موتورز.

وأعلنت شركة صناعة السيارات الأمريكية في الآونة الأخيرة، أنها غيرت رأيها بشأن السيارات الهجينة وأنها ستضخ المزيد من الأموال في هذا القطاع مع تشديد معايير الانبعاثات ومبيعات السيارات الكهربائية بالكامل لم تصل بعد إلى ما كان يأمله خبراء الصناعة. يكون.

أكدت ماري بارا مجددًا أن جنرال موتورز لا تزال ملتزمة بالمركبات الكهربائية وأن اعتمادها سيزداد، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الأصل. وتخطط الشركة هذا العام لبناء ما بين 200 ألف إلى 300 ألف سيارة كهربائية تعتمد على Ultium في أمريكا الشمالية، والتي تشمل نماذج من شيفروليه وجي إم سي وكاديلاك. 

 

في العام الماضي، قامت جنرال موتورز بتسليم ما يقل عن 76000 سيارة كهربائية في الولايات المتحدة، وكان معظمها ممثلًا بزوجي Chevy Bolt EV وBolt EUV المتقاعدين الآن.

 

سيتعين على شركة السيارات الأمريكية العملاقة أن تمنحها كل ما لديها إذا أرادت زيادة عمليات التسليم ثلاثة أضعاف بدون بائعها الرئيسي.

CADILLAC Ultium جنرال موتورز Cadillac Celestiq السيارات اليابانية

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