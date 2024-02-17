بعد قضاء 10 سنوات على رأس قسم تصميم أودي، يتنحى مارك ليخت ليتولى دورًا جديدًا داخل شركة أودي، وذلك ابتداءً من 1 يونيو، وسيشرف ماسيمو فراسسيلا على تصميم جميع الطرازات الجديدة في تشكيلة أودي، بما في ذلك السيارات الكهربائية القادمة، وكانت ابرز انجازاتة الاشراف على سيارات لاند روفر ديفندر وديسكفري وفيلار ورينج روفر.

أودي تستعد لعصر “الكهربة” بخطوة جديدة

ستطلق أودي سياراتها الكهربائية فقط ابتداءً من عام 2026. وبما أن نماذج الاحتراق المقرر إطلاقها قبل ذلك الحين قد تم تصميمها بالفعل، فإن ماسيمو فراسسيلا سيركز على النماذج الخالية من الانبعاثات. هذا لا يعني أنه سيتم إهمال سيارات ICE؛ لا يزال التخطيط لعمليات الفيس ليفت للبنزين والديزل والنماذج الهجينة الإضافية. أعلنت شركة أودي عن نيتها إنتاج سيارات تعمل بالطاقة التقليدية حتى عام 2032.

يهدف الرئيس الجديد لتصميم أودي إلى تصميم سيارات "خالية من الزخارف الزائدة ولا تتبع الاتجاهات فقط". ويواصل القول بأن النماذج المستقبلية ستستفيد من "لغة التصميم الخالدة والمتطورة". الرئيس التنفيذي للشركة جيرنوت دولنر واثق من أن ماسيمو فراسسيلا يمكنه إنشاء "لغة تصميم عاطفية لا لبس فيها".

أودي تستعد لعصر “الكهربة” بخطوة جديدة

وفي السنوات الأخيرة، قدمت أودي لمحات عن تصميم موديلاتها القادمة من خلال مفاهيم "Sphere" المتنوعة. تظهر في الصورة سيارة Grandsphere، ومن المرجح أن تتحول إلى سيارة كهربائية لتكون بمثابة خليفة A8 الرائدة في فئة سيارات السيدان الفاخرة كاملة الحجم.

كانت هناك مفاهيم أخرى مثيرة للاهتمام، بما في ذلك Skysphere ذات السقف المفتوح، وUrbansphere التي تشبه الميني فان، وActivesphere Fastback عالية الركوب والتي يمكن أن تتطور إلى شاحنة صغيرة.

أودي تستعد لعصر “الكهربة” بخطوة جديدة

ويبقى أن نرى ما إذا كان فراسسيلا سيترك بصمته على سيارات الإنتاج بناءً على هذه المفاهيم. ومهما كان الأمر، يقول المصمم الإيطالي البالغ من العمر 52 عامًا، والذي عمل سابقًا لدى بيرتوني وفورد وكيا، إنه يفضل "البساطة". وهذا يعني أن أودي من المحتمل أن تتخذ نهجًا مختلفًا عن تصميمات BMW المنافسة لها.

لكن أمام فراسسيلا مهمة صعبة بالنظر إلى مدى اتساع تشكيلة أودي على مر السنين. ومع ذلك، فإن تخفيضات النماذج في الطريق. تم إيقاف إنتاج TT، وسوف تحذو حذوها R8 الشهر المقبل، في حين لن يتم تجديد A1 و Q2 لجيل آخر.

أودي تستعد لعصر “الكهربة” بخطوة جديدة

تم التأكيد على أن سيارة الدفع الرباعي التي تتصدر المجموعة مع مقاعد بثلاثة صفوف، والتي من المحتمل أن يطلق عليها Q9، ستتنافس مع BMW X7 ومرسيدس GLS. وفي الوقت نفسه، من المقرر إطلاق سيارة Q6 E-Tron الكهربائية بالكامل في عام 2024، مع وجود نسخة Sportback ليست بعيدة عنها.