لماذا رفض أبو تريكة الانضمام لمنتخب مصر.. وهذا شرط حسام حسن

كشف حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، عن رفض محمد أبوتريكة، نجم الأهلي الأسبق، التواجد مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2010، بسبب معاناته من الإصابة.

ابوتريكة

محمد أبوتريكة رفض التواجد مع المنتخب

وقال حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "محمد أبوتريكة، كان يعاني من الإصابة قبل بطولة أمم إفريقيا 2010، وكان لن يستطيع المشاركة في مباريات البطولة".

وأضاف: "طلبت من أبوتريكة، التواجد مع منتخب مصر في البطولة وقولتله (انت مش هاتيجي تلعب، أنا عاوزك دايمًا تكون مع اللعيبة وتحفزهم وتقرأ معهم القرآن) ولكنه رفض".

سر رفض أبوتريكة

وتابع: "أبوتريكة، رفض الانضمام للمنتخب في بطولة 2010 وقالي (مش هاجي وأنا مش هلعب وأخد مكان لاعب ممكن يلعب)".

اتحاد الكرة يكشف الشرط الذي رفضه حسام حسن مع منتخب مصر

كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشرط الذي رفض حسام حسن وضعه في عقده بعد توليه مهمة تدريب المنتخب، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، موضحاً سبب غياب حازم إمام عن اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية بعد الخروج من بطولة أمم أفريقيا.

وقال رئيس اتحاد الكرة في تصريحات عبر قناة "إي تي سي": "حسام حسن يعتبر المنتخب مثل بيته، ورفض وضع شرط جزائي في عقده مع المنتخب، والثنائي محمد بركان وحازم إمام قدما التهنئة إلى التوأم، عقب توليهما مهمة تدريب المنتخب مباشرة".

حسام حسن

أضاف: "ما زال هناك مفاوضات مع البرتغالي روي فيتوريا، من أجل الوصول إلى حل يناسب الطرفين بشأن الشرط الجزائي.وتابع: "دور برد شديد هو الذي يمنع حازم إمام من متابعة عمله بشكل طبيعي، خلال الفترة الماضية داخل الاتحاد، والخروج من بطولة أمم أفريقيا أثر في حازم إمام بشكل كبير".

وواصل: "سوف يتم تكليف محمد يوسف ببعض المهام خلال الفترة المقبلة وتتم الاستفادة من خبراته، فهو لم يرحل عن الاتحاد المصري لكرة القدم".واختتم علام تصريحاته: "تم التواصل مع هيرفي رينارد، ولكنه طلب أن يبدأ مهمته مع المنتخب بعد الانتهاء من المشاركة في الأولمبياد مع منتخب فرنسا للسيدات، وهو ما تم رفضه من جانبي ومن أعضاء الاتحاد، والأغلبية وافقت على تولي حسام حسن المهمة بمجرد طرح اسمه".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، وجه الشكر للبرتغالي روي فيتوريا، عقب الخروج المبكر من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد الهزيمة أمام المنتخب الكونغولي بنتيجة 8-7 بركلات الترجيح، في دور ال 16 من البطولة.