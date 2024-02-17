هزيمة الأهلي بخماسية من الزمالك تزلزل القلعة الحمراء| قرارات عاجلة واستقالات منتظرة ..تفاصيل

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009، على الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة، حيث أثارت المباراة جدلا واسعا تبعها قرارات عاجلة.. فما القصة؟

نتيجة مباراة الأهلى والزمالك

أقيمت المباراة على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الثانية والعشرين لبطولة الجمهورية للناشئين.

وحرص محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين، وحازم إمام نائب المدير الفني لقطاع الناشئين، وأعضاء اللجنة الفنية وقدامى لاعبي الزمالك على حضور المباراة لمؤازرة الفريق.

سجل خماسية الزمالك كل من، أحمد صفوت ثلاثة أهداف "هاتريك"، وأحمد محمود "هدفين".

واستطاع لاعبو الزمالك تحويل التأخر بهدف من ركلة جزاء للأهلي للفوز بخماسية بجانب إهدار بعض الفرص المحققة التي كادت أن تزيد رصيد الأهداف.

ماذا قال مدرب الزمالك؟

أبدى إسلام المأمور المدير الفني لفريق الزمالك مواليد 2009، سعادته بالفوز العريض على الأهلي بخماسية مقابل هدف، مؤكدا أن ما حدث هو نتاج عمل ومجهود مبذول من الجميع سواء لاعبين أو جهاز فني.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا في كامل التركيز خلال اللقاء، واستطاعوا السيطرة على أحداثها منذ البداية وحتى النهاية، وتكلل ذلك بتسجيل خمسة أهداف بعد دخول هدف مفاجئ في البداية للأهلي من ركلة جزاء.

وشدد إسلام المأمور على أن فوز اليوم سيتم البناء عليه لمواصلة تحقيق النتائج المميزة من أجل الوصول للهدف وهو المنافسة وتحقيق البطولة.

تحركات عاجلة من الأهلى

على الجانب الآخر، أثارت هزيمة الأهلي العريضة، غضبا واسعا داخل القلعة الحمراء، حيث يتجه مسئولو النادي الأهلي لفسخ عقد ياسر محمدين مدرب الفريق، عقب انتهاء التحقيق معه، بحسب التقارير الصحفية المتداولة.

ومن المقرر أن يعقد وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين بالنادي، جلسة خاصة مع ياسر محمدين، المدير الفني لفريق الأهلي مواليد 2009، بعد الهزيمة أمام الزمالك بخماسية.

وسيجري حسم موقف المدير الفني للفريق، خلال الساعات القليلة المقبلة، سواء بتجديد الثقة فيه من جانب وليد سليمان، مدير قطاع الناشئين، أو رحيله، بعد تراجع نتائج الفريق مواليد 2009، خلال الفترة الماضية، في مسابقة دوري الجمهورية.

وتعد تلك الهزيمة ثأرا للفارس الأبيض بعد الهزيمة التي تلقاها فريق 2003 في الأسبوع الماضي من الغريم التقليدي، في بطولة الجمهورية في عقر داره.