بالقهوة والايربودز.. ظهور لافت لـ محمد صلاح قبل لقاء برينتفورد

ظهر محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قبل لقاء برينتفورد بالبريميرليج، حاملاً كوب قهوة ويرتدي ايربودز داخل ملعب المباراة.

وأعلن يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراة الفريق أمام برينتفورد في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز. وفيما يلي التشكيلة:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: كورتيس جونز، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

جدير بالذكر أن محمد صلاح، الذي تعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، يجلس على مقاعد البدلاء لهذه المباراة.