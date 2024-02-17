مبابي يرتدي قميص مودريتش في ريال مدريد

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي، سيرتدي القميص رقم 10 بعد انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن مبابي سيرتدي القميص رقم 10 الذي سيصبح متاحًا في الصيف المقبل بعد انتهاء عقد النجم الكرواتي لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد في الموسم الحالي.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، سينتهي عقد كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في 30 يونيو المقبل، وتقول صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية إن باريس سان جيرمان قدم أكثر من 80 مليون يورو سنويًا في عرض لتمديد العقد لمدة عامين، لكن اللاعب رفض العرض وفضل الرحيل.

وكان فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، قد أكد أن مبابي أبلغ ناديه الحالي برغبته في الرحيل، وأنه لا ينوي التراجع عن هذا القرار.