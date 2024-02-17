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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سجل وصنع.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

حقق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقما قياسيا بعد مشاركته أمام فريق برينتفورد بعد غياب للإصابة.

وصنع صلاح الهدف الثاني لماك اليستر كما سجل هدفا في الدقيقة 68.

وبهذا يكون محمد صلاح هو أكثر لاعب ساهم بأهداف هذا الموسم مع فريقه حيث لعب 24 مباراة  سجل 15 هدفا وصنع 9 أهداف.

إجمالي مساهمات اللاعبين 
مساهمات الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017: محمد صلاح - 219 

هاري كين – 169 

سون هيونج مين - 148 

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129.
 

وتفوق ليفربول برباعية مقابل هدف علي فريق برينتفورد، وسجل الهدف الأول داروين نونيز هدف التقدم في الدقيقة 35.

وعاد ماك أليستر وسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 55 من اللقاء بعد صناعة من محمد صلاح، الذي شارك كبديل مع نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة ٦٨ نجح محمد صلاح في احراز هدف بعد عودته من الإصابة التي لحقت بها بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفي الدقيقة 86 سجل كودي جاكبو الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من دياز.

الدوري الانجليزي الممتاز رحيم سترلينج كيفين دي بروين فريق ليفربول سون هيونج مين محمد صلاح لاعب فريق ليفربول محمد صلاح

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