سجل وصنع.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا مع ليفربول

حقق محمد صلاح لاعب فريق ليفربول رقما قياسيا بعد مشاركته أمام فريق برينتفورد بعد غياب للإصابة.

وصنع صلاح الهدف الثاني لماك اليستر كما سجل هدفا في الدقيقة 68.

وبهذا يكون محمد صلاح هو أكثر لاعب ساهم بأهداف هذا الموسم مع فريقه حيث لعب 24 مباراة سجل 15 هدفا وصنع 9 أهداف.

إجمالي مساهمات اللاعبين

مساهمات الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز (أهداف + تمريرات حاسمة) منذ أغسطس 2017: محمد صلاح - 219

هاري كين – 169

سون هيونج مين - 148

كيفين دي بروين – 130

رحيم سترلينج – 129.



وتفوق ليفربول برباعية مقابل هدف علي فريق برينتفورد، وسجل الهدف الأول داروين نونيز هدف التقدم في الدقيقة 35.

وعاد ماك أليستر وسجل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 55 من اللقاء بعد صناعة من محمد صلاح، الذي شارك كبديل مع نهاية الشوط الأول.

وفي الدقيقة ٦٨ نجح محمد صلاح في احراز هدف بعد عودته من الإصابة التي لحقت بها بعد المشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية.

وفي الدقيقة 86 سجل كودي جاكبو الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من دياز.