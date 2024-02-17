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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم أنيق.. فيفو تكشف موعد إطلاق هاتف Vivo Y200e 5G.. فيديو وصور

هاتف فيفو Vivo Y200e
هاتف فيفو Vivo Y200e 5G

كشفت شركة vivo فيفو الصينية عن موعد إطلاق هاتفها Vivo Y200e 5G في 22 فبراير، حيث سيقدم الهاتف عددا من المواصفات المميزة وتصميم أنيق إلى جانب سعر مناسب للمستخدمين من الشباب والفئة المتوسطة. 

 

ويُظهر الإعلان التشويقي الذي شاركته شركة فيفو أن هاتف Vivo Y200e 5G سيأتي بلونين هما : البرتقالي والأزرق، ويطلق على الطراز البرتقالي اسم Saffron Delight ويتميز بلوحة خلفية ذات تشطيب "Eco-Fibre Leather".   

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هاتف فيفو Vivo Y200e 5G في 22 فبراير في الهند، ومن ثم سينطلق الهاتف في الأسواق العالمية بحلول نهاية الربع الأول من العام. 

ويُرى الخيار البرتقالي لـ Vivo Y200e 5G بلمسة نهائية من الجلد النباتي وأنماط متقاطعة على اللوحة الخلفية، أما الإصدار الأزرق يظهر بلمسة نهائية مزخرفة ولكن يمكن أن يكون له ظهر بلاستيكي بدلاً من الجلد الصناعي.

أما نظام الكاميرا الخلفية الثلاثية لهاتف Vivo Y200e 5G فيأتي في وحدات دائرية منفصلة داخل وحدة كاميرا مستطيلة، مع وحدة فلاش LED مستديرة أصغر بجانب وحدات الكاميرا، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية. 

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