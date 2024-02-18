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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صديق الميزانية.. أقوى موبايل سامسونج فئة 6 آلاف جنيه

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A13

يعد سعر الهاتف وحجم الشاشة وعمر البطارية هي ثلاثة اعتبارات رئيسية للعديد من المشترين، وتمنح الشاشة الكبيرة ذات المواصفات المميزة وضع أفضل بشكل عام لمشاهدة مقاطع الفيديو ولعب الألعاب واستخدام التطبيقات. 

يجب التفكير في الأمور الأخرى التي تهمك في الهاتف سواء كانت الطاقة أو الكاميرا أو أي شيء آخر، حيث من الضروري التركيز على الحصول على هاتف جيد مع سعر مناسب.

من بين هذه الهواتف، يأتي هاتف Galaxy A13 من شركة سامسونج والذي يجمع بين الميزانية الصديقة والمواصفات المميزة. 

  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13
 

يأتي بشاشة من نوع PLS TFT، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 164.5× 76.5 × 8.8 مليمتر، ويبلغ وزنه 195 جراماً.

ويقدم كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة. 

يحتوي هاتف Galaxy A13، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، مع منفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع ومنفذ شحن من نوع USB -C.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A13

يبدأ سعر الهاتف في السوق المصري من حوالي 6 آلاف 660 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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