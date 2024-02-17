تنفيذ 60% من المنطقة اللوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة

أعلنت مصر تدشين منطقة لوجستية لاستقبال المساعدات لصالح غزة للتخفيف من التكدسات الموجودة بالعريش وعلى الطريق، بجانب تسهيل عمل الهلال الأحمر المصري.

وأكد مصطفى عبدالفتاح مراسل قناة القاهرة الإخبارية من رفح المصرية، أن المنطقة اللوجستية تبعد عن معبر رفح البري بما يقل عن 5 كيلومترات، حيث تقوم القوات المسلحة المصرية بالتعاون والتنسيق مع الهلال الأحمر المصري بإقامة منطقة لوجستية لتخفيف الأعباء على سائقي الشاحنات.

وأوضح: «تم الانتهاء من 60% من هذه المنطقة، حيث جرى تجهيزها بـ4 مناطق، الأولى مختصة بالمساعدات الدولية، المنطقة الثانية مختصة بالمساعدات المصرية، المنطقة الثالثة مخصصة لسائقي الشاحنات، والمنطقة الرابعة تخص الخدمات والمكاتب الإدارية».

وأوضح، أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتخفيف العبء على سائقي الشاحنات، نظرا لطول الأيام التي يقضيها السائقون قبل التوجه إلى الأراضي الفلسطينية.

