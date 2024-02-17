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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 2008 الجديدة في مصر

بيجو 2008 موديل 2024
بيجو 2008 موديل 2024

تتوفر سيارة الكروس اوفر الفرنسية بيجو 2008 في السوق المصرية بفئتين، هما ALLURE و GT LINE، وتعتبر الشقيقة الصغرى لسيارات بيجو 5008 و 3008 .

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بيجو 2008 موديل 2024

مواصفات السيارة بيجو 2008 موديل 2024

حصلت السيارة بيجو 2008 موديل 2024 على ناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، مقترن بمحرك 1200 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 130 حصانا، بالإضافة إلى 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

كما تأتي السيارة بيجو 2008 موديل 2024 بمكيف هواء يدوي وأوتوماتيكي، ونظام صوتي ترفيهي من 6 مكبرات، بالإضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، ومقود حركة متعدد الوظائف، وفتحة سقف بانوراما للفئات عالية التجهيز، وفرامل يد كهربائية.

بيجو 2008 موديل 2024

وبلغت أبعاد السيارة بيجو 2008 موديل 2024 نحو 4300 مم للطول الكلي، 1815 مم للعرض الكلي، و 1530 للارتفاع الكلي، وبلغ ارتفاع السيارة عن الأرض نحو 160 مم، و بلغ قياس قاعدة العجلات 2605 مم، وبلغت سعة الحقيبة الخلفية 44 لتر.

 

كما تضم السيارة بيجو 2008 موديل 2024 ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، ونظام التحكم في صعود المرتفعات HLA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، وحساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا خلفية للرؤية.

 

وتضم السيارة بيجو 2008 موديل 2024 على العديد من وسائل السلامة والأمان المتقدمة منها، 4 وسائد هوائية، ونظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات TPMS، ونظام الفرامل المساعدة، ونظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS.

بيجو 2008 موديل 2024

أسعار السيارة السيارة بيجو 2008 موديل 2024

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2024 ALLURE بسعر 1,979,990 جنيه     

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2024 GT LINE بسعر 2,099,990 جنيه     

 

بيجو 2008 موديل 2024 بيجو بيجو 2008 Allure الكروس اوفر

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