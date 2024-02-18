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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر تحميلها.. تطبيقات خبيثة تسرق جميع بياناتك الحساسة

تطبيقات خبيثة تسرق
تطبيقات خبيثة تسرق جميع بياناتك الحساسة

مع بداية العام، انتشر عدد من التطبيقات التي لاقت تفاعلًا كبيرًا من المستخدمين على  متجر تطبيقات App Store لهواتف آيفون وكذلك Google Play لهواتف أندرويد، ولكن بعد فترة من تحميلها لاحظ المستخدمون نشاطًا غريبًا لهذه التطبيقات. 

وكانت أغلب هذه التطبيقات تتنكر "كخدمات قروض شخصية مشروعة، وتعد بالوصول السريع والسهل إلى الأموال، مما أغرى المستخدمون بتحميلها إلى أن وصل تنزيلها إلى ملايين المرات.

   وحذر فريق بحثي في شركة الأمن السيبراني ESET من هذه التطبيقات باعتبارها نوع من التطبيقات الضارة والخبيثة، حيث تحتوي على تعليمات برمجية ضارة قادرة على التجسس على جميع البيانات الحساسة. 

ولا يتوقف دور هذه التطبيقات عن كشف الرسائل من تطبيقات الدردشة فقط مثل واتساب وغيرها، وإنما يتعدى إلى تسجيل المكالمات، ونسخ أرقام جهات الاتصال الخاصة بك، والتقاط الصور سرًا.  

وإذا تلقيت جهات اتصال هاتفك رسائل بريد إلكتروني أو رسائل وسائط اجتماعية منك لم ترسلها أنت، فقد يكون هاتفك مصابًا أيضًا. 

ويجب فورًا حذف جميع هذه التطبيقات الآتية إذا كنت قد قمت بتحميلها على هاتفك، وتجنب تحميلها في أي وقت : 

 

تطبيقات خبيثة تطبيقات ضارة تعليمات برمجية ضارة التجسس على جميع البيانات اختراق البيانات الحساسة

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