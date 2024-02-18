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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لشاب يوثق أثر يدي جده على المصحف.. ما القصة؟

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق إكس وحصد ملايين المشاهدات الكثير من الإعجاب لدى رواد مواقع التواصل، المقطع لشاب سعودي وثق أثر يدي جده المتوفي على المصحف الشريف، الذي داوم على القراءة منه طوال حياته.

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وفي المقطع ظهر الشاب وهو يقلب في صفحات المصحف، ويشير إلى آثار أصابع جده.

وأوضح الشاب أن جده كان يداوم على قراءة القرآن الكريم من المصحف حتى نهاية حياته، لافتًا إلى أن آثار إصبعه تتواجد على نهاية الصفحات في موضع التقليب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل واسع مع المقطع، وعبروا عن مشاعرهم المؤثرة تجاه تعلق الجد بالقرآن الكريم، وأن أثره في الدنيا بقى في صفحات المصحف.

ودعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي للجد بالرحمة، وأن يشفع له القرآن الكريم.

المصحف الشريف مقطع فيديو صفحات المصحف

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