امرأة تثير ضجة عبر التيك توك بعلاج للاستجماتيزم وقصر النظر

أثارت سواما فريل وهي امرأة إسبانية الجدل وذلك بعد أن زعمت أن بعض قطرات البول في العين قد تعالج قصر النظر والاستجماتيزم.

ووفقا لموقع .odditycentral يعد العلاج البولي أحد أشكال الطب البديل والذي أشاعه المعالج الطبيعي البريطاني جون دبليو أرمسترونج وذلك في أوائل القرن العشرين، وهو يروج عن المدافعون عن هذا الشكل من العلاج وذلك باستخدام البول البشري وذلك لأغراض طبية أو تجميلية، بما في ذلك القيام بتدليك الجلد أو اللثة، أو حتى تناوله .



وأشارت يعد الجديد في الأمر أن إحدى المعاجات الأسبانيات قد تزعمت أن البول يعد أفضل من الأدوية الكيميائية والتي يصفها معظم الأطباء وذلك في علاج مشاكل العين، وتقول المرأة أنها كانت تقطر البول في عينيها يوميا وذلك حتى شفيت من الاستجماتيزم وقصر النظر.

وفي مقطع فيديو عبر حساب Suama Fraile وتم تداوله عبر TikTok ، أوضحت أن قطرات البول قد تعمل بشكل أفضل من الأدوية التقليديةالتي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تضر أكثر مما تنفع.



