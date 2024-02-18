حقيقة فيديو العثور على نسخة قديمة للقرآن في قاع البحر

أثار فيديو جديد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، قيل إنه لشخص عثر على نسخة قديمة من القرآن الكريم، ولكن سرعان ما تم إثبات خطأ هذا الادعاء.

يظهر في الفيديو شخص يحمل صندوقا في قاع البحر، ثم يليه ظهور شخص يتحدث عن نسخة نادرة للقرآن، وكتب الناشرون على الفيديو "غواص أميركي يعثر على صندوق به مصحف مطبوع من القرن الثامن عشر.

حصل الفيديو على آلاف المشاهدات والمشاركات ، لكن "فرانس برس" أكدت على أن ما عُثر عليه في قاع البحر هو رفات شخص، وهو مقطع مكون من فيديوهين منفصلين.

للتفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو التالي: