بيطري البحيرة: تحصين وعلاج أكثر من 50 ألف رأس ماشية

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة أشرف محيي الدين خلال الأسبوع المنتهي بإدارة الرعاية البيطرية، عن وصول إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 42073 حيوانا وبلغ عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 10 قوافل بإجمالي 8372 حيوانا معالجا، حيث تم الاشتراك فى القوافل العلاجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات بإدارة الرعاية البيطرية بمراكز دمنهور والدلنجات وكوم حمادة والتحرير وكفر الدوار وشبراخيت ورشيد والمحمودية وأبوحمص تم خلالها علاج 4900 طفيليات خارجية ، و 2350 طفيليات داخلية.

وبالنسبة لإدارة الوقاية بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من رؤوس الماشية خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت 27 /1 /2024 ضد مرضي الجلد العقدى وجدرى الاغنام (105066)، كما تم تحصين (45) أبقار ضد حمى الثلاثة أيام وتحصين (752) رأس ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة وتم إصدار (400) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.

وبالنسبة لإدارة المجازر بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1320 رأس ماشية، كما بلغت مذبوحات الدواجن 222346.

كما تم عمل 11 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، وتم تحرير 30 قضية بإجمالي مضبوطات 8288 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وإدارة الأمراض المشتركة تم اختبار 251 حيوانا وتحصين 10 لمرض البروسيلا و249 لمرض السل البقري.

إدارة الإرشاد.. تم عمل 54 ندوة إرشادية تضمنت 157 موضوعا مختلفا، و290 توعية إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الاغنام و4 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، بالإضافة الى فيديو و4 منشورات إرشادية على صفحة الإرشاد البيطري.

كما تم الاشتراك في 3 قوافل سكانية وعمل توعية إرشادية مصاحبة للقافلة.

وحدة المعامل بالمديرية.. تم اختبار 24 عينة منهم 19 عينة اختبار حساسية للألبان و5 عينات تحديد نسبة العد الفطرى في اللبن.

إدارة الرعاية التناسلية.. تم إجراء الفحص التناسلي لعدد ( 1655) رأس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد (487) رأس ماشية.

كما تم علاج (1168) ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة.

وحدة الترقيم والتسجيل.. بلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 10494 رأس ماشية وأغنام.