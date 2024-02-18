عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

دولارات- صورة أرشيفية
دولارات- صورة أرشيفية

وقعت مصر اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لما أوردته شبكة سي أن بي سي عربية.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت في يناير الماضي، عن اعتزام مصر توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية خلال فبراير 2024 لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي.

 تنسيق مستمر 

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك تنسيق مستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير المقبل ايضا، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التخطيط البترول السلع التموينية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

ترشيحاتنا

نتنياهو يوافق على تقييد وصول المصلين للمسجد الأقصى في رمضان

عدد أيام شهر شعبان 1445هـ وموعد غرة رمضان

استياء في شمال الأراضي المحتلة من عجز قيادة إسرائيل عن مواجهة حزب الله

الحكومة تعلن مفاجأة سارة عن اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء.. فيديو

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. أدعية من أفضل ما قيل

سعر الياميش في أهلا رمضان والأسواق.. واللوز المحمص بـ680 جنيها للكيلو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

فيديو

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ