1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية

وقعت مصر اتفاقاً مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لصالح هيئتي البترول والسلع التموينية بقيمة 1.5 مليار دولار، وفقا لما أوردته شبكة سي أن بي سي عربية.

كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أعلنت في يناير الماضي، عن اعتزام مصر توقيع برنامج العمل السنوي مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية خلال فبراير 2024 لتقديم حلول تمويلية بمبلغ 1.5 مليار دولار، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالي الآسيوي.

تنسيق مستمر

وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك تنسيق مستمر في كافة الملفات بين مصر ومجموعة البنك، مشيرة إلى اتفاقيات مشروع القطار الكهربائي السريع في القاهرة والمقرر توقيعها في فبراير المقبل ايضا، وهو يُعد من أبرز المشروعات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل والمواصلات في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، وسيُعزز كذلك من استراتيجية الدولة لإقامة منظومة نقل مستدامة ومتطورة على مستوى الجمهورية، كإحدى الدولة الرائدة في أفريقيا والشرق الأوسط.