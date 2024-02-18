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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخيرًا.. شاومي تعلن موعد إطلاق العملاق Xiaomi 14 Ultra |صور

شاومي تعلن موعد إطلاق
شاومي تعلن موعد إطلاق العملاق Xiaomi 14 Ultra

أكدت شركة Xiaomi شاومي أخيرًا أنها ستعقد حدث إطلاق مخصصًا في 22 فبراير المقبل للإعلان عن هاتف Xiaomi 14 Ultra في السوق الصينية.

ويعد هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra واحد من أفضل هواتف الشركة من الفئة الرائدة والتي تتنافس بشكل أساسي مع هواتف سامسونج ووان بلس. 

ويتميز هاتف Xiaomi 14 Ultra بتصميم أنيق يمكن القول بأنه نسخة محسنة من هاتف Xiaomi 13 Ultra، حيث ولا يختلف التصميم تمامًا، فهو يتميز بوحدة كاميرا مستديرة كبيرة بأربع كاميرات، ووحدة فلاش LED مزدوجة، وعلامة Lecia التجارية في المنتصف.


وتُظهر صورة شاشة Xiaomi 14 Ultra أنها ليست مسطحة تمامًا ولا تحتوي على نفس نوع الانحناء الذي شوهد في الطرز السابقة. يمنحه الانحناء الصغير على الجوانب الأربعة جاذبية متميزة.


ويتمتع كل من الإصدارين من Xiaomi 14 Ultra بلمسة نهائية من الجلد في الخلف، ويبدو أن هناك نسخة خاصة من التيتانيوم للهاتف، والتي من الممكن أن تكون مقتصرة على السوق الصينية .


ومن المقرر أن يظهر هاتف Xiaomi 14 Ultra لأول مرة مع هاتف Xiaomi 14 للسوق العالمية في 25 فبراير المقبل. 

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