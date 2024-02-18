مستشار الأونروا يكشف آخر تطورات تعليق الدعم المقدم لها

كشف عدنان أبو حسنة مستشار وكالة الأونروا، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.



وأضاف مستشار وكالة الأونروا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، أن موضوع تصفية الانروا فكرة تراوض إسرائيل، متسائلا :" هل يتك معاقبة آلاف الموظفين في الوكالة والمستفيدين منها؟".



وقال عدنان أبو حسنة مستشار وكالة الأونروا، ننتظر تراجع الدول علقت دعم الأونروا، والوكالة تعمل على دعم الشعل الفلسطيني منذ زمن، مشيرا إلى أن إسرائيل كامت تحلم بوقف الوكالة بأي طريقة.