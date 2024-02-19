حافظ على حساب واتساب WhatsApp من الاختراق بهذه الطرق

يواجه تطبيق واتساب WhatsApp المخاطر المحتملة المتعلقة بالأمن والخصوصية، وعلى الرغم من استخدام النظام الأساسي للتشفير، إلا أن هناك ثغرات أمنية قد تعرض المستخدمين لتهديدات القرصنة، وعمليات الاحتيال.

بحسب موقع The Punch فإن هناك عدد من الطرق التي يمكنك من خلالها حماية خصوصيتك على WhatsApp واتساب، ونعرض بعضها فيما يلي :

تفعيل الرسائل المختفية

يمكنك اختيار العرض مرة واحدة عند إرسال الصور والوسائط، مما يسمح للمستلمين بمشاهدة الرسالة مرة واحدة فقط، دون القدرة على حفظها أو إعادة توجيهها أو التقاط لقطة شاشة لها أو مشاركتها، وتمتد هذه الميزة لتشمل الملاحظات الصوتية، مما يضمن إمكانية تشغيلها مرة واحدة فقط.

أحدث إصدار من واتساب

وعادةً ما تتمتع أحدث إصدارات WhatsApp بمزايا أمنية، ومن المهم التحقق دائمًا من صحة التطبيق عن طريق التحقق من الشعار الصحيح والبعد عن التطبيقات المزيفة، والتي تشكل مخاطر أمنية، مثل إرسال رسائل غير مرغوب فيها وعمليات احتيال دون علمك.

تفعيل قفل الدردشة

تعزيز المحادثات مع قفل الدردشة، فهو يعزل سلاسل محادثات محددة، ولا يمكن الوصول إليها إلا بكلمة مرور فريدة، مختلفة عن كلمة مرور جهازك، وتضمن طبقة الحماية الإضافية هذه خصوصية الدردشات التي تحتوي على معلومات شخصية أو مالية، حتى لو تمكن شخص ما من الوصول إلى هاتفك.

احذر عمليات الاحتيال

تحقق مما إذا كنت تعرف جهة الاتصال، أو تشارك مجموعات مشتركة، أو إذا كانت الرسالة تتوافق مع موقعك الحالي.، يوفر تطبيق WhatsApp خيار حظر جهة اتصال غير معروفة على الفور، ويعد الإبلاغ عن جهات الاتصال المشبوهة وحظرها لاحقًا طريقة بسيطة وفعالة للحفاظ على أمان حسابك.