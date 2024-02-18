مستخبي في الدولاب| ضبط سيدة وعشيقها بغرفة النوم والنيابة تخلي سبيل الزوجة

كشف مصدر قضائي، مطلع على تحقيقات النيابة في واقعة ضبط ربة منزل داخل غرفة نوم بصحبة عشيقها في القطامية عن تفاصيل الواقعة.

واقعة القطامية

أوضح المصدر، أنه تم إخلاء سبيل ربة منزل من سراي النيابة؛ بعد التصالح بينها وبين زوجها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد تمكنت من ضبط سيدة وعشيقها بعد ما ضبطهما زوجها داخل غرفة نومه بمنطقة القطامية.

جاء ذلك؛ بعد تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من موظف، يفيد بضبطه شابا رفقة زوجته داخل مسكنه داخل دائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وتم اقتياد الزوجة وعشيقها للقسم.

وتبين من التحريات، أنه في أثناء عودة الزوج من عمله؛ فوجئ بقيام زوجته بإغلاق الباب من الداخل، فطرق الباب بقوة، وعندما فتحت له الزوجة؛ كانت فى حالة توتر، ولدى دخوله غرفة نومه فتح الدولاب؛ ليجد شابًا بداخله.

كما تبين من التحريات، وجود علاقة غير شرعية بين الزوجة والشاب، وأنه كان يحضر؛ لممارسة الرذيلة معها داخل الشقة، حتى ضبطهما الزوج.

وكشف الفحص والتحري، أن الزوجة وعشيقها كانا جالسين داخل الشقة مرتديين ملابسهما وجالسين.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأصدرت النيابة العامة قرارها المتقدم.