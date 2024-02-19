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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشرط واحد.. روسيا تكشف حقيقة شن القوات الأوكرانية هجوما مضادا جديدا

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

قال الكولونيل جنرال سيرجي رودسكوي، رئيس مديرية العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية والنائب الأول لرئيس هيئة الأركان العامة الروسية، إن محاولة أخرى لشن هجوم مضاد من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بمساعدة الدول الغربية ليست مستبعدة.

وأضاف رودسكوي في بيان له، أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تزال تحتفظ بقدرتها القتالية للقيام بعمليات نشطة.

وأشار إلى أنه في المستقبل، بشرط وجود مساعدة عسكرية واسعة النطاق من الغرب، لا يمكن استبعاد محاولة أخرى لشن هجوم مضاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت بشكل كامل على مدينة أفدييفكا الأوكرانية.

وقال مسؤولون، في بيان، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أبلغ الكرملين، أن القوات تعمل الآن على تطهير آخر جيوب المقاومة في مصنع أفدييفكا للكوكا والكيماويات.

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