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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

بتعليمات من حسام حسن.. متى يتوقف الدوري المصري؟

حسام حسن
حسام حسن

متى يتوقف الدوري المصري؟ أعلنت إدارة رابطة الأندية المصرية، تفاصيل جديدة بشأن مصير الدوري وموعد توقفه مرة أخرى بسبب المنتخب المصري بقيادة حسام حسن.

يذكر أن إدارة رابطة الأندية المصرية، قد عقدت اجتماعا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن، حيث عرض الأول خطة عمله للمرحلة المقبلة أثناء فترات التوقف الدولي.

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وذكرت الرابطة في بيانها أنها منذ انتخاب مجلس إدارة لها فإنها تقف دائما داعما لكل منظومة الكرة المصرية وتضع رابطة الأندية في الفترة القادمة مصلحة المنتخب الوطني الأول في أولى أولوياتها للاستعداد الجيد لمباريات تصفيات كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر الجديد

أعلن اتحاد الكرة المصري، مؤخرا، تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني، خلفًا للبرتغالي المقال روي فيتوريا، الذي أقاله الاتحاد بعد الخروج من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار 2023».

وجاء التشكيل النهائي للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن مديرا فنيا وإبراهيم حسن مديرا للمنتخب، وطارق سليمان في منصب المدرب العام ومدرب مساعد محمد عبد الواحد وسعفان الصغير مدربا لحراس المرمى.

هذا بالإضافة إلى البرازيلي مانويل باريونوفو مدرب أحمال ووليد بدر مدير إداري مع استمرار الجهاز الإداري والطبي برئاسة محمد أبو العلا.

متى يتوقف الدوري المصري؟

أصدرت رابطة الأندية بياناً رسمياً بشأن موعد توقف الدوري بناء على رغبة حسام حسن خلال اجتماعه مع الرابطة، والذي جاء كالتالي:

بناءً عليه قررت رابطة الأندية توقف الدوري بعد آخر مباراة يوم 12 مارس قبل توقف الأجندة الدولية الأول ثم التوقف مرة أخرى بعد آخر مباراة يوم 27 مايو قبل توقف الأجندة الدولية الثاني وسيتم الإعلان عن جدول مباريات الدوري العام بعد تعديلاته خلال 48 ساعة.

ويستعد منتخب مصر لخوض دورة ودية في الإمارات خلال مارس المقبل، قبل خوض منافسات تصفيات إفريقيا لكأس العالم في يونيو المقبل.

وكان منتخب مصر قد ودع منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في أسوأ نسخة للفراعنة في بطولة أمم أفريقيا.

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