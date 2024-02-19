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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا|100 مليون دولار لدعم استيراد زيت الطعام والألبان.. قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية.. الأرصاد: شبورة في ساعات الصباح الأولى وطقس بارد ليلا

نشرة أخبار صدى البلد
نشرة أخبار صدى البلد

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:

أمطار على القاهرة.. الأرصاد: شبورة في ساعات الصباح الأولى وطقس بارد ليلا

https://www.elbalad.news/6113659

100 مليون دولار لدعم استيراد زيت الطعام والألبان

https://www.elbalad.news/6113615

دعم إفريقي واسع لترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو

https://www.elbalad.news/6113601

وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو اقتصادي 3% خلال العام المالي الجاري

https://www.elbalad.news/6113590

عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك ومفاجآت سارة خلال زيارة الخطيب.. التفاصيل كاملة

https://www.elbalad.news/6113575

قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية

https://www.elbalad.news/6113566

البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة مدينة المخا باليمن

https://www.elbalad.news/6113555

تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول

https://www.elbalad.news/6113636

هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

https://www.elbalad.news/6113653

بالقرب من تركيا.. زلزال خطير يضرب البحر الأبيض المتوسط

https://www.elbalad.news/6113652

محمود حسين تركيا البلوجر الأردنية سوزي سوزي الأردنية الأهلى الزمالك الخطيب مرتضى منصور حسين لبيب

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