حدث ليلًا|100 مليون دولار لدعم استيراد زيت الطعام والألبان.. قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية.. الأرصاد: شبورة في ساعات الصباح الأولى وطقس بارد ليلا

حرصا على تقديم خدمات الاطلاع المتكاملة على ملف الأخبار لقرائنا الكرام؛ يقدم موقع “صدى البلد”، موجزا لجميع الأخبار المحلية والعربية والعالمية على مدار الساعات الأولى من يوم الإثنين، ويتضمن أهم الأحداث، وفيه:
أمطار على القاهرة.. الأرصاد: شبورة في ساعات الصباح الأولى وطقس بارد ليلا
https://www.elbalad.news/6113659
100 مليون دولار لدعم استيراد زيت الطعام والألبان
https://www.elbalad.news/6113615
دعم إفريقي واسع لترشيح العناني لمنصب مدير عام اليونسكو
https://www.elbalad.news/6113601
وزيرة التخطيط: نتوقع معدل نمو اقتصادي 3% خلال العام المالي الجاري
https://www.elbalad.news/6113590
عودة العلاقات بين الأهلي والزمالك ومفاجآت سارة خلال زيارة الخطيب.. التفاصيل كاملة
https://www.elbalad.news/6113575
قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية
https://www.elbalad.news/6113566
البحرية البريطانية تعلن عن حادث قبالة مدينة المخا باليمن
https://www.elbalad.news/6113555
تفاصيل سحب تركيا الجنسية من محمود حسين مرشد الإخوان في إسطنبول
https://www.elbalad.news/6113636
هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة
https://www.elbalad.news/6113653