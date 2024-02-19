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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

100 مليون دولار لدعم استيراد زيت الطعام والألبان

صدى البلد

أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أنه تم توفير 100 مليون دولار لزيات الطعام والألبان وفقاً لطلبات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، كما يجري التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، مشيراً إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتي مؤخراً.

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وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا الأحد، لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأثنى رئيس الوزراء، على جهود أجهزة الدولة المختلفة لإتاحة المنتجات والسلع الأساسية، بما يلبي احتياجات المواطنين ومتطلباتهم، مضيفاً أن الاجتماع يأتي في هذا الإطار للعمل على توفير المكون الدولاري، المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية، وخاصة زيت الطعام، ولبن البودرة، وغير ذلك من السلع.

تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع 

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الأجهزة المعنية لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ على مستوى الجمهورية، وتوفير المكون الدولاري لها.


وأكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار العمل على توفير مدخلات الإنتاج الخاصة بعدد من عمليات التصنيع المحلي، وخاصة للمنتجات والسلع الغذائية، دعماً لقطاع الصناعة، وتوفيرا لتلك للسلع والمنتجات المختلفة.

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