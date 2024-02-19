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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم ندوات لتنمية الوعي الأثري بالمدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية ، وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الإنتماء والولاء لديهم.

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وفي هذا الإطار ، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية والإسلامية وقطاع المتاحف و بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا  ، وذلك لتنظيم أولى ندواتها اليوم لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة  للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله  لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية  ، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى  لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية و كفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة.

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