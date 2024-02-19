الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تنظم ندوات لتنمية الوعي الأثري بالمدارس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تهتم بوضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية ، وتعميق وعي المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعريفهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الإنتماء والولاء لديهم.

وفي هذا الإطار ، قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الإدارة العامة للأثار المصرية والإسلامية وقطاع المتاحف و بالاشتراك مع مديرية التربية والتعليم وإدارة الوعى الأثرى بالمنطقة الأثرية بتل بسطا ، وذلك لتنظيم أولى ندواتها اليوم لتنمية الوعى السياحى بالمواقع السياحية بالمحافظة للقرى ذات الإنتاج الحرفى الذى يمكن تأهيله واستغلاله لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية ، بقريتى كفر محمد جاويش والمشهدى لتوعية طلبة مدرستي كفر محمد جاويش الإعدادية و كفر المشهدي الابتدائية بتاريخ المحافظة العريق وإمكانياتها السياحية وكيفية التعامل مع السائحين وعرض المنتجات اليدوية لخلق فرص عمل بالخدمات ذات الصلة بصناعة السياحة.