عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل فرصة لكشف جرائم الاحتلال

عصام هلال ، عضو مجلس
عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ

أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثري القضية الفلسطينية ويُعزز من حق الشعب الفلسطيني في أرضه.

 

وأشار إلى تقدم مصر بمذكرة حول الانتهاكات الصهيونية في غزة بمثابة فرصة لكشف جرائم الكيان الصهيوني أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي الذي يُصر على الوقوف صامتًا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

 


وأوضح عفيفي، في بيان له اليوم ، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948، وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.


وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر قدّمت جهودًا كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حقنًا للدماء ودفاعًا عن الحقوق، وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، ونجحت في المراحل الأولى وتمكنت من إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين طرفي الصراع، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبى ألا يكون إلا منتهكًا مجُرمًا مغتصبًا للأرض والعرض في فلسطين.


ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا القصف الإسرائيلي المُجرم، وقدمت نحو 80% ممن المساعدات الموجهة للأشقاء في غزة، إلا أن الكيان الصهيوني لم يكف عن انتهاكه للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فارضًا الإبادة الجماعية كخيار لا ثاني له إلا التهجيرالقسري لأصحاب الأرض والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظروف أو أي مسمى، مشددًا على حق الشعب الفلسيطيني في العودة لحدود 1967 وإقامة دولتها عليها، ومحاكمة نتنياهو شخصًا وحكومة ومجلس حرب محاكمة عادلة وناجزة كمجرمي حرب.

 

 

عصام هلال مجلس الشيوخ مستقبل وطن محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي الأراضى الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يعزي العاهل الأردني وولى العهد في وفاة والد الأميرة رجوة

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

مندوب السفارة اليمنية يحضر التحقيقات في مقـ.تل المسؤول العسكري الكبير

المغرب تنقذ 141 مهاجراً أفريقياً في طريقهم إلى جزر الكناري

عيد البسطاء..مراجيح وحلويات زمان أشهر مظاهر مولد السيد عبدالرحيم بقنا|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم .. جوري بكر تستعرض جمالها في أحدث ظهور

السكر بـ15 جنيها بهذه الحالة.. أسباب نقص السلعة الأساسية وموعد انفراج الأزمة

علاج عسر الهضم وقرحة المعدة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المستكة؟

السبب صادم.. مقطع فيديو يوثق لعب أفريقية مع ثعبان في النهر

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ