بعد وفاة نافالني.. ليتوانيا: أنصاف الحلول لن توقف بوتين

أكد وزير الخارجية الليتواني، جابرييليوس لاندسبيرجيس، أنه على الاتحاد الأوروبي إدراك أن أنصاف الحلول لن توقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال لاندسبيرجيس، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى "على الأقل تشديد" العقوبات ضد روسيا بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، في حين أن "أنصاف الحلول" ليست كافية لوقف الرئيس فلاديمير بوتين.

وأضاف قبيل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيعقدون اجتماعا “إذا سقطت أوكرانيا فمن الواضح للغاية أن الجميع سيتفهمون أننا سنكون التاليين”.

وأشار "بوتين ليس لديه نية للتوقف ولن يتمكن من التوقف".

وتوفي نافالني، الزعيم المعارض الروسي، يوم الجمعة في مستعمرة "بولار وولف" العقابية في القطب الشمالي حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة عقود.