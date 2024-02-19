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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يقترح إعادة تسمية نظام عقوبات أوروبا بـ نافالني

نافالني
نافالني

اقترح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إعادة تسمية نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي التابع للاتحاد إلى "نظام عقوبات نافالني"، بعد وفاة المعارض الروسي في سجن الدائرة القطبية الشمالية في منطقة يامال.

وأضاف "علينا أن نواصل دعمنا لأوكرانيا وللشعب الروسي الذي يريد أن يعيش بحرية وأن يشيد بنافالني".

ومن المتوقع أن تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب وفاة أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية، الأسبوع الماضي.

وأضاف بوريل "علينا أن نبعث برسالة دعم للمعارضة الروسية... لذا، على الجبهتين السياسية والعسكرية، علينا أن نواصل دعمنا لأوكرانيا والشعب الروسي الذي يريد أن يعيش بحرية".

ومن المقرر أن تنضم أرملة نافالني، يوليا نافالنايا، إلى اجتماع وزراء الخارجية في بروكسل اليوم الاثنين.

الاتحاد الأوروبي بوريل المعارض الروسي المعارضة الروسية

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