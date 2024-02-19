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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع رضيع وإصابة والديه إثر استنشاق غاز في بني سويف

صدى البلد

لقي طفل رضيع يبلغ من العمر عام ونصف مصرعه اليوم الاثنين، بينما أصيب والديه نتيجة استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابان إلى المستشفى لإجراء الإسعافات الأولية لهما، فيما تم التحفظ على جثمان الطفل داخل مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.  

استقبل قسم الطوارئ والرعاية الحرجة والعاجلة بمستشفى الواسطى المركزي أسرة مكونة من أب وأم وطفل في حالة فقدان تام للوعي، وبإجراء الكشف الطبي عليهم تبين تعرضهم لحالة تسمم من جراء استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي دائرة قسم شرطة مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم خضوعهم للفحوصات الطبية المتبعة وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، وإيداع جثمان الطفل داخل ثلاجة حفظ الموتى لحين عرضه على الطبيب الشرعي لفحصه وإجراء الكشف الطبي عليه للوقوف على أسباب الوفاة.

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وأسفرت الواقعة عن مصرع الطفل «محمد ح.ج» البالغ من العُمر عام ونصف، وإصابة والديه وهما «ح.ج.ح»، البالغ من العُمر 29 عامًا، و «هـ.ع.ع» البالغة من العُمر 27 عامًا بسبب استنشاق غاز أثناء نومهم داخل منزلهم بقرية كوم أبو راضي بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف.

وتحرر محضر الشرطة اللازم بالواقعة، وتتولى النيابة العامة التحقيق فيها للوقوف على ملابساتها وظروفها وأسبابها، وجارِ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة حيال الواقعة، وإصدار تصريح الدفن لتسليم الطفل لذويه للتمكن من دفنه بمقابر أسرته.

الطفل محمد تحرر محضر امن بنى سويف اليوم الأثنين عام ونصف داخل منزله داخل ثلاجه لإسعافات الأولية يوم ا ي سويف واس

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