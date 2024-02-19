إهمال وتسيب .. المطربة لينا حداد تفجر مفاجأة حول حادث ملاهي العراق

فجرت المطربة لينا حداد، مفاجأة بشأن سبب سقوط إحدى الألعاب بمدينة ترفيهة بالعراق مؤكدة أن ما حدث إهمال وتسيب، يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنه وإلزامهم بدفع تعويضات لأهالي الضحايا.

سبب حادث ملاهي العراق

أثارت حادثة سقوط إحدى الألعاب في ملاهي العراق، حالة من الجدل مؤخرا، خاصة في ظل وقوع إصابات عدة من قبل الأطفال، منهم حالات حرجة داخل المستشفى.

قالت المطربة لينا حداد أن الحادث وقع نتيجة سقوط لعبة الفلوجة أو "الدوامة" والتي يصعد إليها الأطفال ويجلسون داخل العربات التي تصعد بهم عاليا ثم تدور بهم في الهواء بشكل دائري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: