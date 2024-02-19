عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

إهمال وتسيب .. المطربة لينا حداد تفجر مفاجأة حول حادث ملاهي العراق

صدى البلد

فجرت المطربة لينا حداد، مفاجأة بشأن سبب سقوط إحدى الألعاب بمدينة ترفيهة بالعراق مؤكدة أن ما حدث إهمال وتسيب، يجب أن يتم محاسبة المسؤولين عنه وإلزامهم بدفع تعويضات لأهالي الضحايا.

سبب حادث ملاهي العراق

أثارت حادثة سقوط إحدى الألعاب في ملاهي العراق، حالة من الجدل مؤخرا، خاصة في ظل وقوع إصابات عدة من قبل الأطفال، منهم حالات حرجة داخل المستشفى.

قالت المطربة لينا حداد أن الحادث وقع نتيجة سقوط لعبة الفلوجة أو "الدوامة" والتي يصعد إليها الأطفال ويجلسون داخل العربات التي تصعد بهم عاليا ثم تدور بهم في الهواء بشكل دائري.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

موضوعات متعلقة

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

«جارنا تحـ.رش بي وأمي كذبتني» .. الفنانة أروى تكشف أسرار حياتها

الصعيدي الجدع.. بائع يلقي بالبرتقال على شاحنات مساعدات غزة

تعيد الشباب مرة أخرى.. إيجياو مادة فعالة في جلود الحمير| ماذا تعرف عنها؟

ضربوا بعض في القاعة.. حفل زفاف في الهند يتحول إلى خناقة.. فيديوجراف

فشلت عاطفيا ونجحت فنيا .. أزمات في حياة شيري عادل وقصة زواج العام الواحد

محمود عامر أحدثهم.. فنانون كبار دخلوا قفص الزوجية بعد الـ70

ترشيحاتنا

تطور خطير فعله الاحتلال.. الكشف عن تعرض فتيات فلسطينيات للإعدام

حقيقة ضياع الأشياء من البيت بسبب الجن.. هل يقدر على إخفائها؟

انفراد| الأمن الوطني يكشف مخطط الجماعة لضمان ولاء عناصرها وذويهم

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

ننفرد بنشر تحريات إدارة مكافحة المخدرات في قضية غسل الأموال لـ 3 تجار

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكي فاز بـ340 مليون دولار لكنه حُرِم من الجائزة.. السبب صادم

هل عالمنا له مرآة تعكس وجوهنا؟ العلماء يكتشفون سرًا مذهلا

لازم نخلى بالنا منهم .. هؤلاء المرضى الأكثر عرضة للاكتئاب

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

وزير الدفاع يحذر من اتساع دائرة العمليات العسكرية في قطاع غزة

قمر الثلج.. الأرض على موعد مع ظاهرة فلكية هذا الشهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ