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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكثيف الحملات اليومية للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لمدن الشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ كثفت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق أعمال النظافة بالشوارع والطرق الرئيسية حفاظاً على بيئة صحية نظيفة وقامت رئاسة مدينة القنايات بمتابعة النظافة والتجميل بنطاق المدينة وتم رفع القمامة من كافة أماكن التجميع ونقلها للنقطة الوسيطة بالمدينة تمهيدا لنقلها إلى المدفن الصحي ببلبيس وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طنا من النقطة الوسيطة إلى المدفن الصحي ببلبيس وفي سياق متصل يواصل قسم العاملين بقسم الإنارة العامة بمدينة القنايات بزرع أعمدة الإنارة العامة بطريق القنايات - الإشراف للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح برفع جميع تراكمات القمامة على حرم سكة الحديد وتم متابعة طريق أبو الأخضر والغنيمى وكوبرى أبو طبل وطريق بحر ابو الاخضر حفاظاً على الوجه الجمالي للمدينة.

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كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بمتابعة أعمال رفع السفوحة والأتربة بمدينة الحسينية من أجل إظهار المدينة بالصورة الجمالية والحضارية وفي حي أول الزقازيق تم رفع الاشغالات والحد من ظاهرة الباعة المتجولين بالشارع وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير بيئة صحية وتسهيل حركة السير والمرور للمواطن داخل نطاق الحي والتنبيه بعدم افتراش بضاعتهم بحرم الطريق كما تم متابعة أعمال النظافه ورفع المخلفات والاتربة والسفوحة من عدد كبير من المناطق والشوارع داخل نطاق الحي لتقديم اقضل خدمة مقدمة للمواطنين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع إدارة تجميل الطرق والدهانات بغسل ممشى كورنيش الجامعة بشارع جمال عبد الناصر لإضفاء اللمسة الجمالية علي شوارع المدينة.

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