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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاستلام بعد 48 ساعة .. استخرج فيش وتشبيه 2024 وانت في البيت

صدى البلد

يهتم الكثير  بمعرفة خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين خاصة أن صحيفة الحالة الجنائية تعد من أبرز وأهم المستندات التي تطلبها الشركات والهيئات والمؤسسات من المتقدمين للوظائف.

 

يستعرض صدى البلد خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين

وفرت الدولة العديد من الخدمات  بشكل رقمي توفيرا على المواطنين الوقت والجهد  باستخراج فيش وتشبيه أونلاين دون الحاجة إلي الذهاب إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراجه والقيام بذلك من المنزل.

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خطوات استخراج فيش وتشبيه 2024

ومن خلال موقع وزارة الداخلية يمكن للراغبين في استخراج فيش وتشبيه من المنزل القيام بمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة والتي تشمل مايلي :-

 

- تبدء أولي خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية .

- وفى هذه الخطوة وبعد ظهور الصفحة الرئيسية من موقع وزارة الداخلية، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية التي تؤدي إلى الأيقونة الخاصة بـ «الأدلة الجنائية».

- كما تتضمن خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين من المنزل تظهر الخدمات التي يمكن تقديمها للمواطن، ليقوم بعدها بالضغط على أيقونة «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- وفى هذه الخطوة و بعد اختيار الخدمة المطلوب إجراءها، يتم الضغط على «تسجيل الدخول» حتى يتم بدأ إجراءت الخدمة المطلوبة.

- كما تشمل خطوات استخراج فيش وتشبيه أونلاين  2024من المنزل بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بحسابه على موقع وزارة الداخلية.

- إذا كان المستخدم لم يكن لديه حساب على موقع الوزارة، يقوم بالضغط على إنشاء حساب جديد، ثم بعد ذلك يقوم بملء جميع البيانات المطلوبة لإنشاء الحساب الخاص بالمواطن، وبعد الانتهاء من التسجيل وتحديد كلمة المرور المطلوبة، يتم الضغط على تسجيل.

- وبعد الانتهاء من إنشاء حساب خاص بالمواطن على موقع وزارة الداخلية، تظهر الصفحة الخاصة باستخراج فيش وتشبيه أون لاين، ثم يقوم المستخدم بإدخال كافة البيانات المطلوبة لاستخراجه، وبعدها يختار طريقة الدفع إلكترونيا.

- وفى هذه الخطوة ينتظر المواطن وصول الفيش و التشبيه للمنزل في أقرب وقت.

أسعار استخراج فيش وتشبيه 2024

 

وتتضمن أسعار استخراج فيش وتشبيه ما يلي :- 

- يتم سداد 29 جنيها للصحيفة الجنائية العادية.

- كما تتضمن أسعار الفيش الجنائي 34 جنيها مصريا سعر الصحيفة الجنائية العاجلة.

- أما سعر الصحيفة الجنائية المميكنة 49 جنيها مصريا

- كما تبلغ سعر الصحيفة الجنائية الإلكترونية 70 جنيها مصريا.

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موعد استلام فيش وتشبيه أونلاين

- 48 ساعة بالنسبة للفيش المستعجل على أن يتم التسليم في العنوان المحدد من قِبل مقدم الطلب.

- ويستغرق الطلب داخل مكتب الفيش والتشبيه التابع لقسم الشرطة  24 ساعة .

- أما في حالة الطلب الفوري، يتم فيها الاستلام في نفس اليوم

 

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