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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

19 موقعا.. بى بى البريطانية: فخورون بالعمل مع مصر

بريتش بتروليوم
بريتش بتروليوم

أعرب موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم “بي بي” العالمية عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج.

أضاف “أوشينكلوس ”، خلال كلمته بجلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة) أن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة.

وزير البترول: نجاحات التحول إلى الطاقة المتجددة مرهونة بتوافر التمويل

وزير البترول: نسبة مساهمة الغاز في توليد الطاقة بمصر وصلت 60 %

خفض الانبعاثات

أكد  الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية، أن شركته مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بإزالة الكربون لخفض الانبعاثات وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة . 

 فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024

وشارك شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى جلسة المؤتمر الاستراتيجى المقام ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 تحت عنوان (استجابة الصناعة - إجراءات إزالة الكربون وانتقال الطاقة) والتى أوضح خلالها أن مصر قد نمت مواردها من الغاز بالتعاون مع الشركاء سواء الاستراتيجيين أو الجدد ، كما راهنت على الغاز الطبيعي كخيار للوقود الأفضل وتوسعت فى استخدامه فى قطاعات الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات وحققت قصص نجاح ولديها بنية تحتية قوية فى هذا المجال.

بريتش بتروليوم العمل مع مصر مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة EGPYES 2024 طارق الملا الصحفي مايكل عياد البترول والثروة المعدنية

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