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رئيس التحرير
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تعليم

" تعزيز الاستثمار المهني في الصناعات الحرفية لذوي الإعاقة" ندوة بجامعة بني سويف

صدى البلد

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، ندوة علمية بعنوان" تعزيز الاستثمار المهني في الصناعات الحرفية لذوي الإعاقة"، وذلك بإشراف الدكتور وليد فاروق عميد الكلية،  وتحت شعار " الدمج والتدريب المهني وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة للمشاركة الاقتصادية في المجتمع المصري".

وأكد  الدكتور منصور حسن،  أن  كلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط وداخل مصر التى تهتم بمجال ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث تعد من الكليات الفريدة والمميزة و لها دور فعال في التعامل مع الاعاقات المختلفة من خلال برنامج البكالوريوس والدراسات العليا في المجال البحثي لعلوم ذوي الاعاقة في خدمة المجتمع حيث أن الاستثمار والتأهيل المهني ضروري لدمج  ذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من قدراتهم وميولهم للمشاركة المهنية والاقتصادية في المجتمع المصري .

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وتناولت الندوة التي حاضر فيها  الدكتور وليد فاروق عميد الكلية، وكانت موجهة للهيئة المعاونة من معيدي ومعيدات كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، أهمية تفعيل ملف الانجاز وكيفية توثيقه لتقييم طلاب التدريب الميداني بالمستوى الثالث والرابع بالكلية، ومشروعات تخرج الطلاب وأهمية أثقال الطلاب بالمهارات العلمية والعملية في اختيارهم للأدوات والمقاييس والاجهزة والبرامج المقننة التي تثري معامل ووحدات الكلية في التخصصات المختلفة.

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