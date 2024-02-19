عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"صحتك تهمنا" حملة بألسن عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

ألسن عين شمس
ألسن عين شمس

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.

txt

فتح باب الالتماسات علي نتائج الفصل الدراسي الأول بألسن عين شمس

txt

أستاذ مناهج يحدد أفضل طرق التفوق للطلاب في الفصل الدراسي الثاني


وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة يمنى صفوت،  وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري وتحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيل جديد يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلحا بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة هند الهلالي، على دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية وريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة  لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقف لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين وكتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.

بينما تناولت الدكتورة رانيا سمير، استاذ طب الأطفال بقصر العيني و مدرب معتمد بنادي روتاري مصر، مبادرة القضاء على اورام عنق الرحم في مصر خلال خطة مدتها  سنتين وذلك بسبب ارتفاع نسبة انتشاره في مصر والوطن العربي، ونشر الوقاية منه في مصر ، فحوالي ١٣٥٠ سيدة مصابة بمراحل متأخرة.

وأشارت إلى أن من أكبر مسبباته هو ما يسمى بفيروس HPV الفيروس البشري الحليمي ، وتناولت كيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم؛ مؤكدة أنه  المرض السرطانى الوحيد الذي يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم ضد الفيروس.

وأكدت ان الفيروس البشري يصيب الرجل والمرأة على حد سواء ويتسبب للرجال في سرطان الشرج والفم والأعضاء التناسلية وبالنسبة المرأة يسبب سرطان عنق الرحم، والفيروس يمكن ان يصيب الشخص بدون أى أعراض وحوالى ٨٠% من الاشخاص يتعالجون في غضون سنتين بدون اى تدخل طبي من تلقاء أنفسهم.

كما تناول الدكتور مصطفى ناجى ،  مدرس الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس والمسئول عن عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدي أن  ٧٠% من أورام الثدى تكون حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينه، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل ٨ نساء تصاب بسرطان الثدى، مشيرًا إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الاولى ٩٥%.

كما استعرضت الدكتورة ندى حمد محمود، استاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، دور النباتات الطبية في الوقاية من السرطانات، مشيرة إلى أن النبات الطبي هو أى نبات يستخدم في العلاج مثل الزنجبيل والكركم والثوم والطماطم والبطيخ والجزر وتعمل تلك الخضروات على زيادة المقاومة ضد الاصابة بالأمراض السرطانية سواء كانت في صورتها الأولى أو  مطبوخة.

فيما أوضحت الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن صحة العقل تبدأ من التفكير،  مؤكدة أن التفكير الإيجابي هو تفكير واع عاطفي وهو تفكير مرن لا يتوقف على المشكلات و تضخيمها و إلقاء اللوم على النفس، وتناولت العديد من الأمثلة التى تعزز الصحة النفسية وتوسع مدارك الطلاب نحو خلق بيئة صحية من خلال تجنب التشاؤم والعمل على خلق جو إيجابي من العقل بهدف استمرار الحياة بشكل أكير مرونة.

وانتهت الحملة بورشة عمل عن الضغوط النفسية قدمتها د. أماني عبد العال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ. وسهدت الحملة اقبالاً كبيرا من الطلاب و الإداريين و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

وأعقب الندوة تدريب تفاعلي عن إدارة الضغوط للحضور مثل ضغوط الدراسة والعمل والمشكلات الاسرية قدمتها د اماني عبدالعال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ.

ألسن عين شمس4
ألسن عين شمس4
ألسن عين شمس3
ألسن عين شمس3
ألسن عين شمس2
ألسن عين شمس2
ألسن عين شمس1
ألسن عين شمس1
ألسن عين شمس
ألسن عين شمس
جامعة عين شمس كلية الألسن وحدة دعم المرأة مناهضة العنف الدكتور محمد ضياء Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

صدمة للجمهور.. زوجة مطرب عالمي تخونه مع ملياردير

في أقل من 24 ساعة.. الداخلية تعلن القبض على قاتـ.لي الضابط اليمني

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

عسلية ودينا كانا في الشقة.. تفاصيل مق.تل الضابط اليمني في بولاق الدكرور

قرار عاجل بشأن المتهمين بق.تل مسئول عسكري يمني في بولاق الدكرور

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

قرار عاجل في دعوى تغريم مرتضى منصور 2 مليون جنيه.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أستاذة علم اجتماع: الاستعانة بالمعلمين المشهورين للعمل بمجموعات الدعم في المدارس

خبير تربوي يقدم حلولا نهائية للقضاء على الدروس الخصوصية بأقل التكاليف

شروط تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وإنجاحها.. خبراء تعليم: تقضي علي الدروس الخصوصية في هذه الحالات

استاذ مناهج: تفعيل مجموعات التقوية في المدراس يحتاج لوجود معلمين متميزين

ترشيحاتنا

ليس رونالدو أو ميسي.. هازارد يختار أفضل لاعب في التاريخ

الاتحاد الأوروبي: نرفض أي سيناريو لتهجير الفلسطينيين قسريا من غزة

تمت في 48 ساعة.. وزارة الثقافة تكشف كواليس حفل ليالي سعودية مصرية

أحد أكثر الأسواق الواعدة بالعالم.. ماذا قال عمال مصر عن إيجبس 2024؟

لمدة عام واحد.. الاتحاد الأوروبي يكشف تفاصيل العملية العسكرية في البحر الأحمر

منطقة أهرامات الجيزة تستقبل وزيرة السياحة والصناعة المغربية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستوماك .. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالة رياضية

لن تتخيل.. سعر فستان شيرين عبد الوهاب في حفل ليالي سعودية مصرية

مسلسلات رمضان 2024.. 30 صورة من مسلسل بدون سابق انذار لـ"آسر ياسين"

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

أحمد سلامة لـ صدى البلد: أقدم الشر بشكل مختلف في مسلسل سر إلهي

أول تعليق من إسلام حافظ على شائعة وفاته| خاص

نسمة محجوب تكشف سر ظهورها بأكثر من لوك فى كليب حبيتك

ذراعه مكسور.. محمد منير يحيي حفلا في ليالي سعودية مصرية بالأوبرا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ