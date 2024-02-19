"صحتك تهمنا" حملة بألسن عين شمس بالتعاون مع وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف

استضافت كلية الألسن بجامعة عين شمس، فعاليات الحملة التى أطلقتها وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة هند الهلالي، الأستاذ في كلية الطب ورئيس وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف.



وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن دور الجامعة محوري وتحرص على حملات التوعية بين الطلاب بهدف خلق جيل جديد يستطيع مجابهة الحياة العملية بعد التخرج مسلحا بالعلم والثقافة في إطار خطة الدولة الاستراتيجية ٢٠٣٠.

وأكدت الدكتورة هند الهلالي، على دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنة التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية وريادة الأعمال.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقف لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين وكتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.

بينما تناولت الدكتورة رانيا سمير، استاذ طب الأطفال بقصر العيني و مدرب معتمد بنادي روتاري مصر، مبادرة القضاء على اورام عنق الرحم في مصر خلال خطة مدتها سنتين وذلك بسبب ارتفاع نسبة انتشاره في مصر والوطن العربي، ونشر الوقاية منه في مصر ، فحوالي ١٣٥٠ سيدة مصابة بمراحل متأخرة.

وأشارت إلى أن من أكبر مسبباته هو ما يسمى بفيروس HPV الفيروس البشري الحليمي ، وتناولت كيفية الوقاية من سرطان عنق الرحم؛ مؤكدة أنه المرض السرطانى الوحيد الذي يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم ضد الفيروس.

وأكدت ان الفيروس البشري يصيب الرجل والمرأة على حد سواء ويتسبب للرجال في سرطان الشرج والفم والأعضاء التناسلية وبالنسبة المرأة يسبب سرطان عنق الرحم، والفيروس يمكن ان يصيب الشخص بدون أى أعراض وحوالى ٨٠% من الاشخاص يتعالجون في غضون سنتين بدون اى تدخل طبي من تلقاء أنفسهم.

كما تناول الدكتور مصطفى ناجى ، مدرس الجراحة بكلية الطب جامعة عين شمس والمسئول عن عيادة الكشف المبكر عن أورام الثدي أن ٧٠% من أورام الثدى تكون حميدة ولا تنتشر الخلايا خارج منطقة معينه، موضحًا أن سرطان الثدى هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا للسيدات؛ حيث تشير الإحصائيات إلى أن واحدة من كل ٨ نساء تصاب بسرطان الثدى، مشيرًا إلى أن رحلة العلاج من سرطان الثدى طويلة ولكن يجب ان تخوضها المصابة فور اكتشاف المرض للقضاء عليه، مؤكدًا أن نسبة الشفاء في المرحلة الاولى ٩٥%.

كما استعرضت الدكتورة ندى حمد محمود، استاذ العقاقير بكلية الصيدلة جامعة عين شمس، دور النباتات الطبية في الوقاية من السرطانات، مشيرة إلى أن النبات الطبي هو أى نبات يستخدم في العلاج مثل الزنجبيل والكركم والثوم والطماطم والبطيخ والجزر وتعمل تلك الخضروات على زيادة المقاومة ضد الاصابة بالأمراض السرطانية سواء كانت في صورتها الأولى أو مطبوخة.

فيما أوضحت الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أن صحة العقل تبدأ من التفكير، مؤكدة أن التفكير الإيجابي هو تفكير واع عاطفي وهو تفكير مرن لا يتوقف على المشكلات و تضخيمها و إلقاء اللوم على النفس، وتناولت العديد من الأمثلة التى تعزز الصحة النفسية وتوسع مدارك الطلاب نحو خلق بيئة صحية من خلال تجنب التشاؤم والعمل على خلق جو إيجابي من العقل بهدف استمرار الحياة بشكل أكير مرونة.

وانتهت الحملة بورشة عمل عن الضغوط النفسية قدمتها د. أماني عبد العال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ. وسهدت الحملة اقبالاً كبيرا من الطلاب و الإداريين و أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

وأعقب الندوة تدريب تفاعلي عن إدارة الضغوط للحضور مثل ضغوط الدراسة والعمل والمشكلات الاسرية قدمتها د اماني عبدالعال الاخصائي النفسي الإكلينيكيّ.