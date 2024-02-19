كيفية التقديم بوظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني

يبحث عدد كبير جدا من المواطنيين، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حاجتها إلى موظفين لشغل وظائف قيادية وتخصصية.

الوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني

مدير عام الإدارة العامة لتخطيط أقاليم شمال الجمهورية

رئيس المركز الإقليمي لتخطيط وتنمية إقليم قناة السويس

مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني

وظائف

كيفية التقديم بالوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني



تقدم الطلبات باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية والإشرافية بالهيئة بمقرها الكائن العاصمة الإدارية - حي الوزارات - مبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - الدور الخامس

خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية مساءاً ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد أو المرسلة بالبريد الورقي أو الإلكتروني.

الشروط والمستندات بالوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني



موعد التقديم بالوظائف المطلوبة بالهيئة العامة للتخطيط العمراني



يبدأ التقديم في وظائف الهيئة العامة للتخطيط العمراني، بداية من اليوم 18 فبراير 2024، ولمدة شهر، على أن ينتهي التقديم يوم 18 مارس 2024.