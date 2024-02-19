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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميليشيات الحوثي تعلن شن هجوم خطير على سفينتين أمريكيتين في خليج عدن

الحوثيين
الحوثيين

أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، اليوم الاثنين، عن شن عمليتين عسكريتين استهدفت من خلالهما سفينتين تابعين للولايات المتحدة في خليج عدن.

وقال المتحدث العسكري بأسم مليشيات أنصار الله الحوثيين في اليمن يحيي سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، إنه تم تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفا سفينتين أمريكيتين في خليج عدن.

وأوضح سريع أن السفينتين هما "سي تشامبيون" والأخرى "نافيس فورتونا"،  لافتا إلى أن عملية الاستهداف كانت بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانتِ الإصابات دقيقة ومباشرة.

وأشار سريع إلى أنه بذلك تم شن 4 عمليات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية: 

الأولى استهدفت سفينة بريطانية وقد أسفرت العملية عن إغراقها بشكل كامل.

الثانية استهدفت الطائرةَ الأمريكية مسيرة من طراز "MQ9" في أجواء محافظة الحديدة.

والعمليتين الأخيرتين استهدفتا السفينتين الأمريكيتين في خليج عدن.

وشدد المتحدث باسم مليشيات الحوثي، على أن العمليات العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ستتصاعد ولن تتوقف حتي يتوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.

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